Sandra Monfort, Oscar Briz, Pony Bravo y Los Coronas, en los "eclécticos" Concerts de la Pèrgola 2026

Los Invaders en La Pérgola - PATRICIA VARGAS - AGÈNCIA DISTRICTE

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Els Concerts de La Pèrgola regresarán en 2026 a La Marina de València con "una edición más ambiciosa, más variada y más abierta que nunca", que incluye nombres como los de .

El próximo año, el ciclo propone un "cartel ecléctico que abarca desde el rock psicodélico al garage más salvaje, pasando por el pop alternativo, la canción de autora, el folk de raíz, las fiestas temáticas y los homenajes imprescindibles de la historia reciente de la música".

La iniciativa cuenta una vez más con el apoyo de Vibra Mahou, además de Vivaticket, Coca-Cola, el Ajuntament de València y València Music City, reforzando así la dimensión cultural y comunitaria del ciclo.

En total, se ofrecerán doce conciertos por los que pasarán más de 20 artistas entre enero y mayo de 2026, "configurando una programación diseñada para que cada sábado sea una experiencia única de música en directo junto al Mediterráneo".

Entre los nombres más destacados están Derby Motoreta's Burrito Kachimba y la banda valenciana Llobarros, en colaboración con el festival Love to Rock; Al Dual y Los Coronas, junto a la sala 16 Toneladas; Los Estanques y Canijo de Jerez, con su fusión y psicodelia; Sandra Monfort y Esther; Wau y Los Arrrghs!!! y Tumba Swing, en colaboración con el Festival Surforama; Pony Bravo con su rock experimental; Viva Belgrado y su intensidad emocional; y Oscar Briz & Planet 8, homenajeando el 45 aniversario de R.E.M.

A este cartel se suman proyectos emergentes y colaboraciones con otros sellos, festivales y salas como Traca, La Prèvia, Discos Oldies, Karrots o Festival Muv!, avanza la organización en un comunicado.