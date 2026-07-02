Sanidad abre este verano 25 consultorios auxiliares de playa para reforzar la atención en las zonas turísticas

Visita al consultorio en Puçol - GVA

VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado la apertura este verano de 25 consultorios auxiliares de playa para reforzar la atención sanitaria a la ciudadanía en zonas de mayor afluencia turística, en el marco del plan de refuerzo asistencial durante el periodo estival que abarca de julio a septiembre.

Gómez ha realizado este anuncio durante su visita al consultorio auxiliar de playa de Pucol (Valencia), a la que también ha asistido la alcaldesa de la localidad, Paz Carceller, donde ha destacado que el objetivo de la Conselleria es "ofrecer una asistencia de calidad a toda la ciudadanía de la Comunitat Valenciana y a las personas que optan por nuestra comunidad como destino turístico en verano".

Por su parte, respecto al consultorio de playa de Puçol, el conseller ha anunciado que "este consultorio auxiliar, que ha entrado en funcionamiento esta semana, va a permanecer abierto de forma permanente durante todo el año", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Según ha explicado el conseller, "en el marco de nuestra política de generar recursos y siendo sensibles al aumento de población que está teniendo la localidad de Puçol, la Conselleria ha tomado la decisión de abrir el centro todo el año, por lo que el próximo 15 de septiembre no se cerrará. De esta manera, la ampliación de recursos permitirá responder a la actual demanda asistencial del municipio".

En concreto, el consultorio auxiliar de Puçol va a contar con tres consultas: una de Medicina de Familia y Comunitaria, una de Enfermería y otra para descanso del personal de la ambulancia del Transporte no Asistido (TNA) que estará disponible las 24 horas.

El municipio de Puçol cuenta también con un centro de salud para dar cobertura sanitaria a los más de 21.000 habitantes que tiene esta localidad. Este centro sanitario consta de Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería, Fisioterapia y Trabajo Social.

REFUERZO EN 74 CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Además de la apertura de los 25 consultorios de playa, la Conselleria va a reforzar también 74 centros de Atención Primaria (centros de salud, consultorios y centros sanitarios integrados) con una mayor dotación de personal para cubrir la asistencia en aquellos puntos que experimentan un aumento poblacional durante el verano.

Para ello, según ha explicado Gómez, "la Conselleria ha realizado este año el mayor esfuerzo inversor y ha destinado un presupuesto de 85,2 millones de euros, 2,7 millones más que el año pasado y 13 millones más que en 2023, que nos permite abrir consultorios de refuerzo e incrementar las plantillas de personal".

Este año el plan de refuerzo contempla 9.000 contrataciones "siempre condicionado a la disponibilidad de personal". Por su parte, a nivel hospitalario la capacidad de ingreso se incrementa en un 4,8% durante este verano, en comparación con el anterior.

Uno de los objetivos de este plan de refuerzo es acercar los servicios sanitarios a la ciudadanía, de ahí que la Conselleria haya planificado, en función del volumen de población durante el verano, aquellos puntos asistenciales que se refuerzan. Por provincias, en Castellón está previsto abrir un total de ocho consultorios auxiliares de playa; en València, 12, y en Alicante, cinco centros auxiliares.