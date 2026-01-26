Sanidad abrirá en Gandia la Unidad de Hospitalización Infanto-Juvenil de Salud Mental más grande de valencia

Imagen de la reunión - GVA

VALÈNCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, ha anunciado que el Hospital de Gandia contará en los próximos meses con una Unidad de Hospitalización Infanto-Juvenil de Salud Mental dotada de seis camas y cuyas obras está previsto que finalicen en el próximo mes de marzo.

"Con este nuevo recurso en salud mental, Gandia dispondrá de la segunda unidad de este tipo en la provincia de Valencia y la primera en número de plazas, ya que la del Hospital La Fe cuenta con cinco camas", ha asegurado Pérez Gálvez.

El director general de Salud Mental y Adicciones ha visitado el Hospital de Gandia donde ha mantenido una jornada de trabajo con los responsables de los servicios de Salud Mental de la ASI Valencia-Norte, que engloba los departamentos de salud de Gandia, Clínico de València y Sagunto; y con el gerente del Departamento de Salud de Gandia, Pedro Rollán.

El objetivo de este encuentro ha sido conocer el estado de situación de la creación de la futura Unidad de Hospitalización Infanto-Juvenil, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"El compromiso de la Conselleria de Sanidad es claro: acercar los recursos de salud mental a las personas y hacerlo con una planificación rigurosa que garantice una atención de calidad a niños y adolescentes", ha señalado el director general.

Según ha subrayado, "la unidad de Gandia es un paso decisivo en esa dirección y responde a una necesidad largamente demandada por profesionales y familias".

La puesta en marcha de esta unidad permitirá que, en apenas un año, la dotación de camas de hospitalización infanto-juvenil en la Comunitat Valenciana se haya incrementado un 63 por ciento, al pasar de 19 a 31 camas. En este sentido, Pérez Gálvez ha reprochado que durante los ocho años de gobiernos del Botànic "no se abrió ni una sola cama de este tipo en toda la Comunitat", y ha añadido que "a lo largo del resto de la legislatura está previsto superar las 50 camas, lo que nos situará a la cabeza del país en camas por habitante para infancia y adolescencia".

En relación con la reunión mantenida con los jefes de servicio de Salud Mental, Pérez Gálvez ha puesto en valor la evolución de los indicadores de gestión. En los últimos seis meses, el número de pacientes en espera para ser atendidos en esta ASI ha descendido en un 64%, mientras que el tiempo de espera para ser atendidos se ha reducido en un 46% desde el mes de junio.

Para Pérez Gálvez, "estos resultados no son casuales ya que el incremento de plantilla, que ha sido del 60% en el último año, está dando los frutos esperados, es decir, menos esperas, más capacidad resolutiva y una atención más cercana y eficaz para la ciudadanía".