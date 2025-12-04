Sanidad activa un refuerzo de 273 contrataciones ante el pico de la curva epidemiológica de infecciones respiratorias

Una mujer vacunándose - GVA

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha activado un refuerzo de 273 contrataciones en el Sistema Valenciano de Salud, que va a permitir a los departamentos de salud disponer de más profesionales en función de la incidencia de las infecciones respiratorias y la situación en cada uno de ellos.

La Comunitat Valenciana se encuentra actualmente en situación de nivel bajo de epidemia. La semana pasada se alcanzaron los 923,3 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un repunte con respecto a la semana previa cuando la tasa se situaba en 787,8, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El objetivo de este refuerzo, cuyo presupuesto es superior a 1,5 millones de euros, es "prevenir posibles sobrecargas de aquellas áreas que puedan verse más afectadas por la incidencia, fundamentalmente de la gripe, como son los servicios de urgencias, las áreas de observación y las unidades de hospitalización".

Esta medida se encuentra recogida en el Plan de Contingencia ante aumentos en la incidencia de infecciones respiratorias agudas. En este plan se definen una serie de estrategias para garantizar la continuidad de la atención sanitaria durante las epidemias estacionales de virus respiratorios, que incluyen las recomendaciones de Salud Pública, así como las medidas organizativas y operativas a nivel de Atención Primaria y Hospitalaria.

El objetivo principal de este plan es "definir recomendaciones y actuaciones asociadas a escenarios de riesgo establecidos en función de los datos de transmisibilidad y de las características y capacidades operativas de los centros sanitarios del Sistema Valenciano de Salud".

MASCARILLAS

En este sentido, la Conselleria de Sanidad remitió a los departamentos de salud una instrucción de la Dirección General de Salud Pública que establece la recomendación del uso de mascarillas en las instalaciones sanitarias en determinados casos y como medida preventiva ante el posible repunte de infección por virus respiratorios.

En el Plan de Contingencia también se establece que la vacunación frente a la gripe u otras infecciones respiratorias continúa siendo una "piedra angular" para la prevención. En este sentido, la Conselleria de Sanidad recuerda que los centros de salud vacunan frente a la gripe y Covid-19 desde el pasado 3 de noviembre al conjunto de la población, tras haber iniciado la vacunación entre los grupos de mayor riesgo, durante el primer mes de campaña.

Asimismo, la Conselleria ha reforzado los circuitos de vacunación en todos los departamentos de salud y ha facilitado la cita por vía digital, mediante la ampliación de horarios en Atención Primaria. Además, se ha activado un sistema de envío de mensajes SMS para recordar a los grupos prioritarios su disponibilidad de cita, y se ha potenciado la vacunación en entornos específicos como residencias, colegios, centros de educación especial y centros de día.