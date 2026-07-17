Sanidad y CESM-CV logran un acuerdo con jornada de 35 horas y "fortalecimiento" de Primaria que pone fin a la huelga

La Conselleria de Sanidad alcanza un acuerdo con el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana para finalizar la huelga a nivel autonómico. - CONSELLERIA DE SANIDAD

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad y el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) han firmado este viernes un acuerdo que pone fin a la huelga de los médicos a nivel autonómico e "impulsa un nuevo modelo organizativo que mejora las condiciones de ejercicio de la profesión médica, fortalece la Atención Primaria y Hospitalaria y beneficia directamente a los pacientes".

En concreto, el acuerdo refleja el compromiso, entre otras medidas, de la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas a partir del 1 de enero de 2027, así como la nueva regulación de la guardia del sábado en Atención Primaria, que se venía prestando en calidad de jornada ordinaria hasta ahora.

Así, la jornada ordinaria será de lunes a viernes, reservando los sábados para guardias de atención continuada 24 horas, con su correspondiente descanso posterior y una retribución adicional.

Al respecto, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha incidido en que este acuerdo "demuestra que cuando hay voluntad de consenso se pueden resolver los problemas". "Lamentablemente todavía seguimos teniendo una huelga nacional debido a la mala gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, en los acuerdos y consensos necesarios para aprobar el Estatuto Marco", ha criticado.

En este sentido, Gómez ha afirmado que "450.000 pacientes de la Comunitat Valenciana se han visto perjudicados por las seis semanas de huelga nacional, debido a la ausencia de diálogo y consenso por parte del Ministerio de Sanidad".

Sobre el consenso acordado con el CESM-CV, Gómez se ha mostrado convencido de que "abre una nueva etapa de colaboración para seguir consolidando la sanidad pública valenciana". "Representa uno de los mayores avances organizativos alcanzados en los últimos años -ha añadido el conseller- e incorpora medidas que mejoran la conciliación, reducen la sobrecarga asistencial y refuerzan la calidad de la atención sanitaria mediante un modelo más eficiente, sostenible y orientado a las necesidades de profesionales y pacientes", ha agregado.

El acuerdo incorpora asimismo importantes mejoras organizativas tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria, como la implantación progresiva de agendas limitadas.

En Atención Primaria se impulsan, además, medidas estructurales como la apertura de los Centros de Atención Urgente de 24 horas, la garantía de cobertura de las ausencias, la gestión compartida de la demanda y el compromiso de que las urgencias del 1·1·2 no supongan detraer médicos de los centros de salud, contribuyendo también a reducir la presión sobre los servicios de urgencias hospitalarios.

El pacto presta igualmente una atención especial a los médicos internos residentes (MIR) mediante el refuerzo de las garantías de su formación, reafirmando el compromiso de ambas partes con la calidad de la formación especializada y con el futuro de la sanidad pública.

"Este acuerdo constituye una apuesta decidida por modernizar la organización del sistema sanitario, mejorar su capacidad de respuesta y consolidar un entorno profesional más atractivo para captar y fidelizar a nuestros profesionales y poder responder con mayores garantías a las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía", ha finalizado el conseller de Sanidad.

Para CESM, el acuerdo "supone uno de los mayores avances alcanzados por la profesión médica en la Comunitat Valenciana en las últimas décadas". Fruto de la "negociación y de la firmeza" demostrada por la organización durante todo el proceso, "incorpora medidas que mejoran de forma real las condiciones de ejercicio profesional, favorecen la conciliación, reducen la sobrecarga asistencial y fortalecen tanto la Atención Primaria como la Atención Hospitalaria, con un impacto directo sobre la calidad de la asistencia que reciben los pacientes", aseguran.

Entre los "logros" que recalca el sindicato médico alude a la implantación "efectiva" de la jornada ordinaria de 35 horas organizada de lunes a viernes, "una reivindicación histórica del colectivo médico", así como la nueva regulación de la guardia del sábado, que pasa a reconocerse como una guardia de 24 horas con el correspondiente descanso posterior, corrigiendo una situación "largamente denunciada por el sindicato y mejorando las condiciones laborales y de conciliación de los facultativos".

Considera que incorpora, además, "importantes mejoras organizativas tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria. La implantación progresiva de agendas limitadas permitirá ordenar mejor la actividad asistencial y preservar el tiempo clínico del médico".

En Atención Primaria se consiguen además avances especialmente relevantes, como la garantía de cobertura de las ausencias, la implantación de la gestión compartida de la demanda, la apertura progresiva de los Puntos de Atención Continuada de 24 horas y el compromiso de que las necesidades asistenciales del 112 no vuelvan a resolverse retirando médicos de familia de sus consultas, una medida que contribuirá a mejorar la accesibilidad de los pacientes y aliviar la presión sobre las urgencias hospitalarias.

Para CESM-CV, este acuerdo demuestra que "la negociación firme, la unidad del colectivo médico y la movilización han dado sus frutos. Muchas de las medidas alcanzadas eran reivindicaciones históricas del sindicato que hoy pasan a convertirse en derechos efectivos para los médicos valencianos".

La entidad enfatiza que este pacto "constituye un punto de inflexión para la sanidad pública valenciana", ya que, "no solo mejora las condiciones laborales de los facultativos, sino que crea las bases para un modelo organizativo más eficiente, más atractivo para captar y retener médicos y capaz de ofrecer una atención sanitaria de mayor calidad a toda la ciudadanía".

CESM-CV resalta que seguirá trabajando para "garantizar el cumplimiento íntegro del acuerdo y continuar avanzando en nuevas mejoras que permitan dignificar el ejercicio de la profesión médica y fortalecer la sanidad pública valenciana".

Y como integrante de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, (CESM) continuará "reivindicando un cambio radical de la normativa estatal que implique una nueva regulación mediante un "Estatuto Particular del Médico y Facultativo", petición a la que no se renuncia y mantendrá el conflicto ante el Ministerio, hasta su consecución, advierte.