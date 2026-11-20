VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad contratará a 2.100 nuevos profesionales para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales efectivas a partir del próximo 1 de enero de 2027, lo que supondrá una inversión de 140 millones de euros.

La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado este viernes por unanimidad esta medida, que supone una disminución de 77 horas anuales por profesional al pasar de las actuales 1.589 horas a 1.512 horas. El acuerdo, que será ratificado en un próximo Pleno del Consell, supone que la nueva jornada entrará en vigor a partir de la fecha indicada, mientras continúa la tramitación del correspondiente decreto que regula las condiciones de trabajo del personal sanitario.

La planificación realizada por Sanidad contempla un incremento de profesionales de carácter estructural con 2.100 puestos adicionales, cuyo objetivo es "adecuar los recursos humanos a la nueva jornada laboral y reforzar la capacidad asistencial de los centros sanitarios", según ha señalado Sanidad en un comunicado.

Al respecto, ha resaltado que la nueva jornada se plantea como "un avance en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y, al mismo tiempo, como impulso hacia una organización asistencial más eficiente y adaptada a las necesidades de la población". "Se trata de una reducción real de la jornada de trabajo semanal y no un mero incremento de días de libranza anual, a la vez que se fortalece el sistema sanitario", recalcado.

En ese sentido, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha explicado que para implantar esta medida se ha llevado a cabo un análisis de las necesidades de personal de los distintos ámbitos asistenciales, servicios y categorías profesionales, estableciendo una planificación que "combina el incremento de efectivos con una mejora de la organización y distribución de los recursos disponibles".

Así, ha destacado que la estrategia "contempla el incremento de las plantillas estructurales, la adecuación de la atención continuada y de las guardias médicas, así como la utilización complementaria de módulos de productividad para atender necesidades específicas de cobertura". "El refuerzo de los recursos humanos constituye el eje fundamental de la planificación, mientras que las medidas organizativas permitirán mejorar la distribución de los efectivos y adaptar el funcionamiento de los servicios a sus necesidades asistenciales", ha añadido.

Para la planificación de los recursos humanos la Conselleria "no se ha limitado a calcular las horas de trabajo que deben compensarse, sino que incorpora un análisis de las necesidades". De este modo, el refuerzo de las plantillas y la mejora organizativa "se configuran como actuaciones complementarias". El primero permite incrementar los recursos humanos disponibles y la segunda contribuye a mejorar su distribución, coordinación y aprovechamiento para lograr una organización asistencial "más eficiente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía", según las mismas fuentes.

Este planteamiento permite adaptar las soluciones a las particularidades de la atención primaria y de la atención hospitalaria, así como a las necesidades específicas de cada ámbito asistencial.

ATENCIÓN PRIMARIA ADAPTADA A LAS NECESIDADES

En el ámbito de la atención primaria, la implantación de la nueva jornada contempla una adecuación de la organización de la atención continuada durante los sábados, atendiendo a criterios poblacionales, territoriales y de accesibilidad.

En los municipios de menos de 75.000 habitantes se mantendrá la actual oferta de puntos asistenciales durante los sábados. Por su parte, en los de más población de la señalada como referente se contempla una reorganización de los puntos de atención continuada, tomando como referencia una cobertura aproximada de 75.000 habitantes por punto asistencial.

Esta reorganización tendrá en cuenta criterios de proximidad, equidistancia y distribución territorial, así como la ubicación de los centros de atención primaria y de la red de urgencias hospitalarias.

La asistencia que se venía prestando los sábados en los centros de salud ya tenía la consideración de atención continuada, por lo que las medidas previstas" permiten adecuar su organización a la nueva jornada laboral y a las características de la demanda asistencial".

REFUERZO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LOS HOSPITALES

Por su parte, en el ámbito hospitalario, la planificación contempla el incremento de las plantillas estructurales de las categorías profesionales que lo requieran, junto con una adecuación de la organización de la atención continuada y de las guardias médicas.

Estas actuaciones "permitirán adaptar la distribución de los recursos humanos a las necesidades de los distintos servicios y especialidades, manteniendo la actividad asistencial de los hospitales durante los sábados", han apuntado.

Asimismo, se prevé la utilización de mecanismos complementarios de productividad para atender necesidades específicas y facilitar los ajustes organizativos que puedan resultar necesarios durante la implantación de la nueva jornada.

"Esta planificación permitirá un disfrute efectivo de la reducción de jornada laboral semanal a todos los trabajadores, adaptar la distribución de los efectivos a las necesidades de funcionamiento de los hospitales y mejorar la coordinación de los recursos disponibles", ha apostillado.