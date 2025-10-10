Sanidad crea 631 nuevos puestos de trabajo en Salud Mental en los últimos diez meses para reforzar la plantilla

Archivo - Una sanitaria con un paciente en imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha creado 631 nuevos puestos de trabajo en Salud Mental en los últimos diez meses con el objetivo de reforzar la plantilla en este ámbito y mejorar la calidad asistencial. Son cifras que ha dado conocer el departamento que dirige Marciano Gómez con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre.

El director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, ha destacado que la Generalitat ha incrementado en un 59 por ciento el número de profesionales de psiquiatría, psicología y enfermería de salud mental disponibles a principios de la actual legislatura, lo que ha calificado de "un crecimiento sin precedentes en la Comunitat Valenciana".

De ellos, 200 se crearon en el último trimestre de 2024 y en agosto se han aprobado otros 431 nuevos puestos. El coste total de los nuevos puestos asciende a cerca de 33 millones de euros anuales, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Pérez Gálvez ha indicado que este aumento de profesionales constituye "uno de los objetivos prioritarios del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027", aprobado hace poco más de un año y dotado con 724 millones de euros, y "ratifica el compromiso del Consell por ofrecer a la ciudadanía la mejor atención a la salud mental".

El director general ha resaltado que este avance supone "un cambio de paradigma" y ha afirmado que el Consell "está cumpliendo lo prometido en el Plan de Salud Mental y Adicciones", lo que ha contrapuesto con "el abandono de muchos departamentos de salud en el pasado".

Así, ha remarcado "el esfuerzo del actual Consell por reforzar el personal en estas áreas con criterios de equidad frente a la improvisación del Botànic", y "por priorizar una atención de más calidad, como se ha evidenciado en el último Barómetro Sanitario del CIS".

El refuerzo afecta a todas las categorías profesionales. Se han creado 130 nuevas plazas de psiquiatría, frente a las 65 creadas en las dos legislaturas anteriores (un incremento del 100%), y 182 de psicología clínica, frente a las 121 del mismo periodo anterior (un 50% más).

A ello se suman otros perfiles profesionales "imprescindibles" para un abordaje integral: cuatro médicos de conductas adictivas, 131 enfermeros especialistas en salud mental, 49 trabajadores sociales, 32 terapeutas ocupacionales y otros profesionales de diversas categorías (auxiliares, técnicos, celadores y personal administrativo).

Las nuevas dotaciones de personal "no solo permiten incrementar las plantillas para los recursos previamente existentes, sino que también se dirigen a la apertura de nuevos centros, como la recientemente inaugurada Unidad de Hospitalización Infanto-Juvenil del Hospital General Universitario de Elche, las Unidades de Detección Precoz que atienden en los centros escolares, así como otras unidades asistenciales de próxima apertura".

Pérez Gálvez ha aseverado que, con esta ampliación de puestos en salud mental, la Comunitat Valenciana "mejora de forma considerable su posicionamiento a nivel nacional en cuanto a la dotación de recursos asistenciales para Salud Mental y reafirma el compromiso del Consell por atraer y retener talento y especialistas en el ámbito sanitario".

DANA

Según ha subrayado la Generalitat, "la dana fue una prueba de estrés para el sistema sanitario valenciano y, especialmente, para los recursos en salud mental". Del total de puestos, en los departamentos más golpeados por la catástrofe -Hospital General de València, La Fe, Doctor Peset, Manises, La Ribera y Requena- se han creado 158 nuevos en los últimos diez meses, con un coste estructural de más de 8.640.000 euros anuales.

De ellos, 128 puestos son de carácter asistencial: 29 psiquiatras, 59 psicólogos clínicos, 25 enfermeros especialistas, cinco terapeutas ocupacionales, 9 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y un médico de conductas adictivas. Al respecto, ha apostillado que "este incremento ha supuesto un aumento global del 40% en las plantillas de psiquiatras y psicólogos en la zona cero".