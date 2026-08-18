Sanidad decreta aviso rojo por calor para este martes en municipios de 24 comarcas de la Comunitat Valenciana

Archivo - Dos personas se refrescan en una fuente del Parc Central, en Valencia, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo
VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Sanidad ha decretado el riesgo alto/rojo por calor para este lunes en municipios de 24 comarcas de la Comunitat Valenciana, en el marco del programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas y conforme a las predicciones disponibles. Además, localidades de 13 comarcas están en riesgo medio/nivel naranja.
Ante episodios de calor extremo, la Conselleria de Sanidad incide en la importancia de proteger la salud y seguir las recomendaciones preventivas y recuerda la importancia de seguir las recomendaciones básicas como beber abundante agua, evitar la exposición directa al sol entre las 12.00 y las 17.00 horas, hacer deporte en las horas de menos calor o mantener la vivienda fresca y ventilada.
Concretamente, el aviso rojo afecta a municipios en las comarcas de El Alto Palancia, El Baix Maestrat, El Baix Segura/La Vega Baja, El Baix Vinalopó, El Camp de Morvedre, El Camp de Túria, El Valle de Cofrentes-Ayora, El Vinalopó Mitjà, Els Ports, La Canal de Navarrés, La Costera, La Hoya de Buñol, La Marina Baixa, La Plana Alta, La Plana Baixa, La Ribera Alta, La Ribera Baixa, La Safor, La Vall d'Albaida, L'Alacantí, L'Alt Maestrat, L'Horta Nord, L'Horta Sud y València.
Por su parte, en riesgo medio/nivel naranja permanecen municipios de las comarcas de l'Alt Millars, El Alto Palancia, El Baix Maestrat, El Comtat, El Vinalopó Mitjà, La Marina Alta, La Marina Baixa, La Plana Baixa, L'Alacantí, L'Alcalatén, L'Alcoià, L'Alt Maestrat y L'Alt Vinalopó.
En concreto, los municipios en aviso rojo son Chóvar, Alcalà de Xivert, Castell de Cabres, Pobla de Benifassà, Salzadella, Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Torrevieja.
También, Crevillent, Elx, Santa Pola, Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, Algar de Palància, Algímia d'Alfara, Benavites, Benifairó de les valls, Canet d'en Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Quart de les Valls, Quartell, Sagunt, Segart, Torres Torres, Benaguasil, Benissanó, Bétera, L'Eliana, Gátova, Llíria, Marines, Nàquera, Olocau, Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Serra, Vilamarxant, Ayora, Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Zarra, Aspe, Fondó de les Neus, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda.
Entre las localidades en aviso rojo también se encuentran Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca del Cid, Villores, Zorita del Maestrazgo, Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Enguera, Millares, Navarrés, Quesa, L'Alcúdia de Crespins, Barxeta, Canals, Cerdà, Estubeny, Font de la Figuera, Genovés, Granja de la Costera, Llanera de Ranes, Llocnou d'en Fenollet, Llosa de Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada, Vallés, Xàtiva, Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, Macastre, Yátova.
Asimismo, l'Alfàs del pi, Benidorm, Finestrat, La Nucia, Orxeta, Polop, Relleu, Vila joiosa, Almassora, Benicàssim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Les Coves de Vinromà, Orpesa del mar, Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Sierra Engarcerán, Torre d'en Doménec, Torreblanca, Vall d'Alba, Vilafamés, Vilanova d'Alcolea, Alfondeguilla, Almenara, Alqueries del niño perdido, Artana, Betxí, Borriana, Xilxes, Eslida, Llosa, Moncofa, Nules, Onda, Vall d'Uixó, Vila-real, Vilavella, Alberic, Alcàntera de Xúquer, L'Alcúdia, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Cotes, Càrcer, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, Montserrat, Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer, Tous, Turís, Villanueva de Castellón y L'Énova.
También, Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana, Sueca, Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, Font d'en Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Pafelcofer, Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga, Xeraco, Xeresa, Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Albaida, Alfarrasí, Atzeneta d'Albaida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigànim, Benissoda, Benissuera, Bocairent, Bufali, Bèlgida, Carrícola, Castelló de Rugat, Fontanars dels Alforins, Guadasséquies, Llutxent, Montaverner, Montitxelvo, Olleria, Ontinyent, Otos, Palomar, Pinet, Pobla del Duc, Quatretonda, Rugat, Ráfol de Salem, Salem, Sempere, Terrateig, Agost, Aigües, Alicante, Busot, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Albocàsser, Ares del maestrat, Benassal, Catí, Serratella, Torre d'en Besora, Tírig y Vilar de Canes.
Y Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Montcada, Museros, Paterna, Pobla de Farnals, El Puig de Santa Maria, Puçol, Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques, Vinalesa, Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent, Xirivella, Alcublas, Pedralba y València.
AVISO NARANJA
En riesgo medio, aviso naranja se encuentran los municipios Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montanejos, Montán, Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver, Zucaina, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Navajas, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, El Toro, Torás, Vall de Almonacid, Viver.
También, Benicarló, Canet lo Roig, Cervera del Maestre, Càlig, Jana, Peníscola, Rossell, San Rafael del Río, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Traiguera, Vinaròs, Xert, Agres, Alcoleja, Alcosser, Alfafara, Almudaina, Alqueria d'Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, Millena, Muro de Alcoy, Orxa, Planes, Quatretondeta, Tollos, Algueña, Elda, Monòver, Petrer, Pinós, La Romana, l'Atzúbia, Beniarbeig, Benidoleig, Benigembla, Benimeli, Benissa, Calp, Castell de Castells, Dénia, Gata de Gorgos, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, Poble Nou de Benitatxell, Poblets, Ràfol d'Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, Vall d'Alcalà, Vall d'Ebo, Vall de Gallinera, Vall de Laguar, Verger, Xaló y Xàbia.
Y Altea, Beniardà, Benifato, Benimantell, Bolulla, Callosa d'en Sarrià, Castell de Guadalest, Confrides, Sella, Tàrbena, Alcudia de Veo, Aín, Ribesalbes, Suera, Tales, Torre de les Maçanes, Xixona, L'Alcora, Costur, Figueroles, Llucena del Cid, Useres, Xodos, Alcoi, Banyeres de Mariola, Benifallim, Castalla, Ibi, Onil, Penàguila, Tibi, Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Culla, Vistabella del Maestrat, Beneixama, Biar, Camp de Mirra, Cañada, Salinas, Sax y Villena.