Sanidad decreta el nivel medio por calor en 21 municipios de las comarcas del l'Alt y Baix Maestrat y Els Ports

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VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha establecido para este lunes, 22 de junio, el nivel de riesgo medio (naranja) por posible problemas de salud derivados de altas temperaturas en 21 municipios de las comarcas castellonenses de El Ports y del l'Alt y Baix Maestrat.

En concreto, en el Baix Maestrat la alerta afecta a los municipios de Castell de Cabres, y la Pobla de Benifassà, mientras que en L'Alt Maestrat se ha establecido para Ares del maestrat, Benassal, Catí, la Torre d'en Besora, y Vilar de Canes

Por su parte, en Els Portsse trata de Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, la Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Villafranca del Cid, Villores, y Zorita del Mestrazgo.