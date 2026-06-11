Sanidad destina 85,2 millones para ampliar y garantizar la cobertura asistencial este verano, un 3% más

Consultorio playa Xeraco - GVA

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha previsto un presupuesto de 85,2 millones de euros para cubrir la asistencia sanitaria durante la época estival --un 3,27% más que el pasado año-- con la apertura de 25 consultorios auxiliares de playa y el refuerzo de 74 centros de atención sanitaria. En cuanto a la asistencia hospitalaria, se incrementa la capacidad de ingreso en un 4,8% durante este verano, en comparación con el anterior, según señala la Generalitat.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, destaca al respecto que se sigue realizando "un esfuerzo presupuestario muy destacable, tal y como reflejan las cifras, ya que hemos destinado 2,7 millones más que el verano pasado y cerca de 13 millones de euros más en comparación con la última planificación de la anterior legislatura".

"Todo ello demuestra la voluntad por atender a los ciudadanos de nuestra propia comunidad y de aquellas personas que nos visitan durante esta época del año, compatibilizando con el derecho legítimo de los sanitarios a disfrutar de su periodo vacacional", ha recalcado.

El presupuesto contempla, por un lado, las contrataciones adicionales que se pretenden realizar para reforzar los centros de Atención Primaria y consultorios de las zonas de mayor afluencia turística, siempre que exista personal disponible. Además, también se prevén contratos de sustitución para cubrir al personal sanitario que se encuentre de descanso estival.

En este sentido, el periodo ordinario de vacaciones se extiende entre los meses de julio y septiembre, ambos inclusive, y se ampliará en circunstancias especiales y en zonas de difícil cobertura. El plan prevé, en principio y siempre condicionado a la disponibilidad de personal, en torno a 9.000 contrataciones.

ATENCIÓN PRIMARIA

Con el objetivo de mejorar la asistencia sanitaria en las zonas turísticas de mayor afluencia, se ha planificado la apertura de 25 consultorios auxiliares de verano; así como acciones de refuerzo mediante el incremento de personal en 74 centros de atención sanitaria (centros de salud, centros sanitarios integrados o consultorios).

De esta forma, "se pretenden reforzar, en la medida de lo posible, los recursos asistenciales en las zonas de mayor afluencia de población, según las necesidades asistenciales detectadas por los distintos departamentos de salud", señalan.

En concreo, en la provincia de Castellón está previsto abrir un total de ocho consultorios auxiliares de playa. Estos son Benicàssim Atlanta, Benicàssim-Vila-real, Oropesa-La Concha, Oropesa-La Marina, Almassora La Torre, Torreblanca-Torrenostra, Playa de Nules y La Marjalería en el Grao de Catellón.

Asimismo, se prevé reforzar la atención en 19 centros sanitarios de la provincia de Castellón. En concreto, en Alcossebre, Peñíscola, Benicarló, Vinaròs, Atzeneta, Albocàsser, l'Alcora, Almassora, Almassora Barranquet, Benlloch, Borriol, Grao de Castellón, Vall d'Alba, Vilafranca, Torreblanca, Grao de Burriana, Moncofa, Nules, y Montanejos.

En València, durante el verano abrirán doce consultorios auxiliares. En concreto el de El Puig Playa, Puçol Playa, Sueca-Palmeretes, Sueca-Mareny de Barraquetes, Cullera El Faro, Daimús Playa de Gandia, Miramar Playa, Bellreguart Playa, Piles, Xeraco, Oliva Playa y Tavernes de la Valldigna Playa.

Además, se prevé reforzar otros 25 centros sanitarios de la provincia de Valencia: El Puig, Puçol, Playa de la Pobla de Farnals, Alboraya-La Patacona, Alboraya-Port Saplaya, Ayora, Caudete de las Fuentes, Cofrentes, Cortes de Pallás, Sinarcas, Siete Aguas, Turís, Picassent, Torrente-Monte Vedat, Montserrat, Dos Aguas, El Palmar/Perellonet, El Saler, Cullera Oasis, Cullera El Faro, CSI Cullera, El Perelló, CSI Sueca, Miramar Playa de Gandia y Grao de Gandia.

Finalmente, en Alicante se abrirán los siguientes cinco centros auxiliares de playa: Calp La Fossa, Xàbia Arenal, Alicante Urbanova, Santa Pola Casa del Mar y Dénia Les Marines cuya apertura está condicionada a gestiones pendientes del Ayuntamiento.

Por otra parte, se potenciará la atención sanitaria en 30 centros sanitarios de la provincia alicantina: Teulada-Moraira, l'Alfàs del Pi, Altea, Benidorm Tomás Ortuño, Benidorm Rincón de Loix, Benidorm La Cala, Benidorm Les Foietes, Callosa d'en Sarrià, La Nucia, CSI La Vila Joiosa, Alicante Cabo Huertas, CSI Campello, Alicante Playa de San Juan, Xixona, Alicante Urbanova, CSI Santa Pola, Santa Pola Gran Alacant, Isla de Tabarca, Elche Los Arenales, Elche Marina, CSI Guardamar de Segura, CSI Torrevieja La Loma, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada-Torre de la Horadada, Torrevieja La Mata, Torrevieja El Acequión, Torrevieja San Luis, Torrevieja Patricio Pérez, CSI Rojales y San Miguel de las Salinas.

ATENCIÓN HOSPITALARIA

En cuanto a la asistencia en hospitales de agudos, como cada año, la actividad programada quirúrgica y de técnicas se planificará para el mantenimiento de "la máxima operatividad posible", según las mismas fuentes.

Por lo que se refiere a la capacidad de hospitalización convencional, desde el año pasado la Conselleria de Sanidad viene haciendo una planificación "menos restrictiva" que en años anteriores en los tres meses de verano. Este año se mantiene esa tendencia y se dispondrá de un 4,8% más de camas que el verano pasado, momento en el que ya se redujo el cierre de "manera considerable". En concreto, en el mes de julio habrá un 0,5% más, en agosto un 3,65% más y en septiembre 12,62 % más.

Sanidad recalca la reorganización de las camas hospitalarias "no afecta a los hospitales de mayor afluencia turística en los meses de verano, tanto en zonas de costa como de interior" y "se mantiene todas las camas disponibles de hospitalización convencional". Además, en los hospitales ubicados en zonas costeras o de mayor afluencia turística, para garantizar una asistencia adecuada, los servicios de Urgencias serán "reforzados en caso de necesidad".

En los servicios que actúan como referencia para otros centros, así como los Centros, Servicios o Unidades de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud y las Unidades de Referencia de la Comunitat Valenciana designados "se asegurará el mantenimiento de la operatividad".

Asimismo, se garantiza el mantenimiento de la asistencia en el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana e "incluso se refuerza en determinadas zonas costeras". Asimismo, se mantiene la actividad en el Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, cuando sea necesario, los profesionales podrán desplazarse dentro de una misma Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) para garantizar la asistencia programada o para cubrir guardias, mediante la correspondiente compensación económica.

Cuando el desplazamiento sea a departamentos de difícil cobertura, se aplicará la normativa de los puestos de difícil cobertura según el Decreto Ley 2/2024, de 21 de febrero, del Consell, sobre medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la asistencia sanitaria integral y en condiciones de equidad en el Sistema Valenciano de Salud, señalan.

En definitiva, con todas estas medidas, la Conselleria de Sanidad "compatibiliza la debida garantía en la prestación de la asistencia sanitaria a toda la población, con el ejercicio del derecho al descanso de los profesionales sanitarios".