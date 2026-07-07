Sanidad eleva a 25 las comarcas de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo por altas temperaturas

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VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha elevado a 25 las comarcas de la Comunitat Valenciana que se encuentran este martes en riesgo alto/rojo por calor, en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana, según las previsiones disponibles.

Se trata de las comarcas del Alto Mijares; Alto Palancia; Baix Maestrat; la Vega Baja; Baix Vinalopó; el Comtat; el Valle de Cofrentes-Ayora; Vinalopó Mitjà; els Ports; la Canal de Navarrés; la Costera; la Hoya de Buñol; la Marina Alta y Baixa; la Plana Alta y Baixa; Ribera Alta y Baixa; la Safor; Vall d'Albaida; l'Alacantí; l'Alcalatén; l'Alcoià; l'Alt Maestrat y l'Alt Vinalopó.

En riesgo medio/naranja se encuentran las comarcas del Camp de Morvedre; Camp de Túria; Rincón de Ademuz; la Hoya de Buñol (Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Godelleta, Siete aguas y Yátova); Plana de Utiel-Requena; Ribera Alta (Montserrat y Turís); l'Horta Nord; l'Horta Sud; los Serranos y València capital.