Sanidad establece la alerta roja por calor en municipios de 20 comarcas de la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha establecido la alerta roja por calor en municipios de 20 comarcas de la Comunitat Valenciana, en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas y según las previsiones disponibles.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado para este lunes alerta nivel naranja por temperaturas máximas en todo el sur de Valencia y nivel amarillo en todo el norte de esta provincia así como en todo el litoral y en el interior sur y norte de Castellón y en todo el litoral de Alicante.

El episodio comenzará a partir de las 12:00 horas y se prevé que se prolongue hasta el jueves. El CEE ha alertado de que en el interior sur de Valencia las temperaturas podrán superar los 44 grados mientras que en el resto oscilarán entre los 37 y los 39, sin descartar que puedan ser más altas.

El riesgo de incendios forestales es extremo en toda la Comunitat Valenciana Econ posibilidad de tormentas secas en el interior de Castellón y Valencia.

El alto riesgo/alerta roja por calor establecido por Sanidad comprende las comarcas de Alto Mijares; Baix Maestrat; la Vega Baja; Baix Vinalopó; el Comtat; el Valle de Cofrentes-Ayora; Vinalopó Mitjà; els Ports; la Canal de Navarrés; la Costera; la Hoya de Buñol (en las localidades de Dos Aguas y Macastre; la Marina Alta y Baixa; la Plana Alta y Baixa; Ribera Alta y Baixa; la Vall d'Albaida; l'Alacantí y l'Alcalaten.

En riesgo medio/alerta naranja están el Camp de Morvedre; Camp de Túria; Rincón de Ademuz; la Hoya de Buñol (Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Godelleta, Siete Aguas y Yátova); la Plana de Utiel-Requena; la Ribera Alta (Montserrat y Turís); l'Alacantí (Torre de les Maçanes y Xixona); l'Alt Vinalopó; l'Horta Nord; l'Horta Sud; los Serranos y València.

Según el aviso del CEE, "la entrada de una masa de aire muy cálida y seca, unida a la elevada insolación propia de estas fechas, tendrá como consecuencia un incremento de las temperaturas que serán altas y persistentes con noches de carácter tropical que activarán de forma generalizada avisos amarillos y naranjas por calor extremo".

El CCE advierte en su aviso que este episodio "supone un riesgo importante para la salud, especialmente para las personas mayores, quienes padecen enfermedades cardiovasculares y otros colectivos vulnerables". Asimismo, recuerda que las actividades al aire libre, especialmente durante las horas centrales del día, deben limitarse al máximo para evitar golpes de calor y otros efectos asociados a las altas temperaturas.

PROTEGER LA SALUD Y SEGUIR RECOMENDACIONES

Asimismo, la Conselleria de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha incidido en la importancia de proteger la salud y seguir las recomendaciones preventivas ante el aviso de altas temperaturas registradas en algunas zonas de la Comunitat Valenciana.

Sanidad recuerda, en el marco de su campaña de consejos de verano y bajo el lema 'Que el calor no te la pegue' / 'Que la calor no te la pegue', la importancia de seguir las recomendaciones básicas como beber abundante agua, evitar la exposición directa al sol entre las 12.00 y las 17.00 horas, hacer deporte en las horas de menos calor o mantener la vivienda fresca y ventilada, ha señalado la Conselleria en un comunicado.

Además, Sanidad recuerda que es importante comer ensaladas, frutas y verduras, utilizar cremas protectoras y proteger a personas mayores o vulnerables. Por otro lado, ante un posible golpe de calor hay que llamar al 112. Toda esta información está publicada en la página web de Sanidad y se difunde a través de sus redes sociales.

De esta manera, la Conselleria de Sanidad insiste en la prevención como la medida más eficaz para evitar los efectos nocivos en la salud provocados por el calor extremo. Las temperaturas extremas afectan la salud de todas las personas, pero el nivel de riesgo a su exposición depende de factores personales, sociales y ambientales.

Cabe destacar que la exposición de las personas a temperaturas ambientales elevadas puede tener efectos directos sobre la salud como la deshidratación, el estrés por calor o el golpe de calor, así como problemas dermatológicos; y también efectos indirectos, por el agravamiento de enfermedades crónicas.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE SALUD

En este sentido, Sanidad aconseja a la ciudadanía estar bien informada sobre el nivel de riesgo para la salud que hay cada día durante estos meses de verano y consultar los avisos que se emiten a través del sistema de alerta temprana del Programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud derivados de las Altas Temperaturas, que son difundidos a través de los canales oficiales. Este programa estará activo hasta el 30 de septiembre, salvo que las condiciones meteorológicas impliquen su modificación.

La finalidad de este programa es proteger la salud de las personas y reducir la morbimortalidad atribuible a episodios de calor extremo. Para garantizar que esta información llegue a toda la ciudadanía, se han establecido canales de comunicación y coordinación entre los distintos organismos implicados.

De este modo, cuando la Dirección General de Salud Pública emite avisos por altas temperaturas, éstos se trasladan a las distintas instituciones y entidades, asegurando su difusión al conjunto de la población para que adopten medidas preventivas para reducir los posibles impactos del calor extremo en la salud. Así, en el programa participan diferentes organismos relacionados con el ámbito sanitario, educativo, deportivo, de educación ambiental, turismo y emergencias, entre otros.

Para la implementación del programa, el territorio se organiza en zonas que agrupan municipios con características climatológicas similares en relación con los fenómenos meteorológicos adversos.

Estas zonas se definen a partir de las zonas de predicción meteorológica establecidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y constituyen la unidad territorial sobre la que se evalúa y comunica el riesgo para la salud en la Comunitat Valenciana.

A partir de esa zonificación, se avisa con un día de antelación sobre el nivel de riesgo para la salud derivado de las altas temperaturas para cada conjunto de municipios incluidos en las zonas de Meteosalud de la Comunitat Valenciana.

Los niveles de riesgo se muestran representados en diferentes colores: nivel 0 o ausencia de riesgo (verde), nivel 1 o bajo riesgo (amarillo), nivel 2 o riesgo medio (naranja) y el nivel 3 o riesgo alto (color rojo). Desde la Conselleria de Sanidad se emiten avisos cuando se determinan niveles de riesgo naranja y rojo, como es el caso de este lunes.