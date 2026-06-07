Sanidad estructura en tres niveles el centro de protonterapia junto a La Fe para optimizar la atención oncológica

Hospital La Fe - GVA

VALÈNCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad avanza en la construcción del futuro centro de protonterapia de la Comunitat Valenciana, situado junto a La Fe de València, que ha concebido como un edificio funcional dividido en tres niveles que articulan la actividad asistencial, técnica y logística de esta tecnología avanzada.

La planta baja se configurará como el núcleo clínico del centro. En ella se ubicará el búnker destinado al acelerador de protones, pieza clave del tratamiento, junto a los espacios de atención directa a pacientes, como las consultas, los 'boxes' de preparación, tres áreas de espera diferenciadas según la edad del paciente (pediátrica, adolescente y para adultos), así como dependencias técnicas entre las que figura la sala de dosimetría. En este nivel se centralizará el circuito asistencial y se facilitará el flujo de pacientes y profesionales.

La planta sótano, con una superficie cercana a los 1.600 metros cuadrados, albergará junto con una sala de docencia, las infraestructuras de soporte: equipamientos técnicos y de reserva, así como un aparcamiento, según ha apuntado la Generalitat en un comunicado.

En la parte superior, la primera planta estará destinada al personal técnico y a los equipos de la empresa suministradora de la tecnología, así como a la mayoría de las instalaciones del edificio, para completar de este modo la organización vertical entre asistencia, soporte y operación especializada.

El conjunto se integra con el hospital a través de un paso subterráneo que conecta directamente con el actual servicio de Oncología Radioterápica. Esta conexión permitirá asegurar la continuidad de la atención y la coordinación entre servicios. El diseño, además, incorpora criterios de humanización, como un patio verde central orientado al bienestar emocional de los pacientes.

El centro forma parte del despliegue de la protonterapia en la red pública española, una técnica de radioterapia de alta precisión dirigida especialmente a tumores complejos y pacientes pediátricos.

La Generalitat asume la inversión en obra y mantenimiento, mientras que el equipamiento ha sido financiado por la Fundación Amancio Ortega dentro del programa nacional de implantación de esta tecnología.

En concreto, la Conselleria de Sanidad ha adjudicado la obra del nuevo edificio por 21,5 millones de euros y el coste del equipo de protonterapia y del equipamiento complementario, donado por la Fundación Amancio Ortega, se eleva a 29,04 millones de euros y forma parte del Programa para la Implantación de la Protonterapia en el Sistema Nacional de Salud.

La previsión es que tanto la obra como la instalación del equipamiento finalice a finales de mayo de 2027 o principios de junio y tras dos meses para la calibración y comprobación de los equipos, ya en agosto de ese mismo año pueda tratarse al primer paciente.