Sanidad garantiza la continuidad de la atención farmacéutica en 54 municipios rurales de la Comunitat

Fachada de farmacia - GVA

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad aplicará durante este año el índice corrector para compensar el margen de dispensación de medicamentos a 54 oficinas de farmacia ubicadas en zonas rurales de la Comunitat Valenciana con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación farmacéutica.

La medida, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), beneficia a oficinas de farmacia situadas principalmente en municipios del interior de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, donde estos establecimientos desempeñan una función "esencial" para asegurar la proximidad de la asistencia sanitaria y el acceso a los medicamentos, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Las oficinas de farmacia incluidas en la resolución prestan servicio en municipios con una población igual o inferior a 1.500 habitantes y cumplen los requisitos establecidos en la normativa estatal y autonómica para acceder a este mecanismo de apoyo.

La mayoría de las farmacias beneficiarias se encuentran en localidades del interior de la Comunitat, donde la oficina de farmacia constituye en la mayoría de los casos el principal recurso sanitario de proximidad y evita desplazamientos a otros municipios para acceder a medicamentos y consejo profesional.

En muchos municipios con poca población, el principal establecimiento sanitario es la oficina de farmacia, ya que el consultorio o centro sanitario se encuentra en localidades colindantes por planificación sanitaria.

Además, las oficinas de farmacia beneficiarias deben participar en programas de atención farmacéutica, garantizar la continuidad asistencial y acreditar el cumplimiento de los requisitos económicos y administrativos exigidos. Asimismo, las farmacias no pueden haber sido objeto de sanción administrativa ni inhabilitación profesional.

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS

La resolución contempla la aplicación del índice corrector a 26 oficinas de farmacia de la provincia de Castellón, lo que representa el 48,1% del total de farmacias beneficiarias de la Comunitat Valenciana; a 16 oficinas de farmacia de la provincia de Alicante y a 12 oficinas de farmacia de la provincia de Valencia.

Las oficinas de farmacia beneficiarias en Castellón se encuentran en las localidades de Teresa, Torás, Cirat, Vistabella del Maestrat, Almedíjar, Culla, Fanzara, Puebla de Arenoso, Toga, Matet, Castellfort, Ares del Maestrat, Aín, Alcudia de Veo, Zucaina, Pina de Montalgrao, Ludiente, Benafigós, Espadilla, Castillo de Villamalefa, Pavías, Torralba del Pinar, Higueras, La Serratella y Xodos.

Las oficinas de farmacia beneficiarias en Alicante se encuentran en Confrides, Penàguila, Balones, Alcoleja, Gorga, Beniardà, Benasau, Alcosser, Fageca, Almudaina, Millena, Benifallim, Benillup, Benifato, Tollos y Benimassot.

Por último, las oficinas de farmacia beneficiarias en la provincia de Valencia se encuentran en Cotes, Cerdà, Terrateig, Beniatjar, La Yesa, Aielo de Rugat, Bufali, Benissuera, Segart, Vallés, Benagéber y Sempere.

La Conselleria de Sanidad mantiene diversas medidas orientadas a proteger la farmacia rural, ya que, sostienen, "constituye un eje fundamental del sistema sanitario en zonas despobladas y de difícil acceso a otros recursos asistenciales". En este sentido, la normativa permite la instalación de botiquines farmacéuticos en municipios de menos de 250 habitantes donde no es posible autorizar una oficina de farmacia por criterios de población.

Durante el ejercicio 2025, la Conselleria de Sanidad destinó 286.701 euros a la aplicación del índice corrector del margen de dispensación para oficinas de farmacia rurales de la Comunitat Valenciana. Por provincias, los recursos destinados ascendieron a 168.813 euros en Castellón, 74.928 euros en Alicante y 42.960 euros en Valencia.