Sanidad incrementa un 14% las dosis de vacuna de gripe suministradas con respecto al mismo periodo del año anterior

VALÈNCIA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha administrado un 14% más de dosis de vacunas contra la gripe respecto al mismo periodo de la campaña de vacunación anterior. En total, en la semana 52, ya se han administrado 1.153.296 dosis frente a 1.012.609 de dosis que se registraron durante esa misma semana del año anterior.

En este sentido, desde la Conselleria se insiste en la importancia vacunarse, tanto frente a la gripe como Covid-19, ya que es la medida "más eficaz" para evitar contraer la infección ocasionada por estos virus respiratorios, así como prevenir posibles contagios y frenar la transmisión del virus a otras personas.

En cuanto a la vacuna antigripal, por provincias, ya se han administrado un total de 424.170 dosis en la provincia de Alicante, 132.652 dosis en Castellón y 596.474 en València. En todas las provincias se ha producido un incremento del ritmo de vacunación en comparación con la misma semana de la campaña anterior: en Alicante aumenta un 10,8 %, en Castellón un 12,2 % y en València un 16,6 %.

Asimismo, desde el inicio de la campaña de vacunación se han administrado 626.522 dosis de vacunas frente a la Covid-19 en la Comunitat Valenciana. Por provincias, 227.919 corresponden a Alicante, 73.182 a Castellón y 325.421 a València.

IMPORTANCIA DE LA VACUNA

La Conselleria de Sanidad insiste en que vacunarse es la medida más eficaz para protegerse frente a la gripe. Se trata de un gesto sencillo y al alcance de toda la población, ya que cualquier persona puede administrarse la vacuna en su centro de salud desde que se abrió la campaña de vacunación a toda la población en general el pasado 3 de noviembre.

En ese sentido, recuerda que existe evidencia científica de que la vacuna frente a la gripe puede evitar hasta la mitad de los casos graves en la población adulta mayor. Los datos preliminares del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) indican que, en la temporada actual, la vacuna antigripal está ofreciendo una protección clínicamente relevante frente a los virus circulantes, con un comportamiento al menos comparable, e incluso más favorable, al observado en temporadas recientes.

Además, la gripe no es una infección banal. Diversos estudios han demostrado que, durante la primera semana tras una infección gripal, el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio puede multiplicarse hasta por seis, y que este aumento del riesgo se mantiene elevado durante las dos semanas posteriores.

De forma similar, el riesgo de ictus también se incrementa de manera significativa tras una infección gripal, especialmente en personas mayores y en aquellas con factores de riesgo cardiovascular. En las personas con enfermedades crónicas, el riesgo de desarrollar gripe grave y sus complicaciones puede multiplicarse hasta por siete.

Por ello, Sanidad incide en la necesidad de inmunizarse para protegerse uno mismo y proteger a los demás y para incentivar la vacunación ha establecido una serie de medidas incentivadoras. Así, este año la campaña de vacunación se ha realizado de forma escalonada iniciando el 1 de octubre con los grupos de riesgo (mayores de residencias y personas con discapacidad de centros especiales) y desde ese mismo día comenzó también la vacunación en los colegios para facilitar a padres y madres la posibilidad de inmunizar a sus hijos e hijas en el mismo centro escolar, en este caso al alumnado de segundo ciclo de Infantil.

Por otro lado, la Conselleria mantiene activa la campaña de sensibilización 'Hay muchos motivos para vacunarse de gripe. ¿Cuál es tu motivo?', cuyo objetivo es promover la vacunación a través de redes sociales, medios digitales, materiales informativos distribuidos en centros de salud, residencias, farmacias y hospitales. Toda la información actualizada sobre vacunación está disponible en la web de la Conselleria de Sanidad.