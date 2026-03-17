Sanidad inicia la construcción del nuevo edificio de consultas externas del Hospital General de València con una inversión de 22 millones de euros - GVA

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha iniciado los trabajos para la construcción del nuevo edificio de consultas externas del Hospital General Universitario de València, una infraestructura que permitirá reorganizar la actividad ambulatoria del centro y aumentará la capacidad de hospitalización en aproximadamente 100 camas.

Así lo ha afirmado el conseller de Sanidad, que ha visitado hoy el inicio de estas obras que suponen "el proyecto más relevante del centro para ganar espacio asistencial y seguir ampliando su capacidad hospitalaria".

La actuación, que supone una inversión de 22 millones de euros, tendrá una superficie total construida de más de 8.500 metros cuadrados y contará con cinco plantas, distribuidas en planta baja y cuatro alturas, además de un sótano y una cubierta destinada a instalaciones, así como una sobrecubierta donde se ubicarán placas solares, según ha informado la Generalitat.

El nuevo edificio albergará alrededor de 130 áreas asistenciales, entre consultas, salas de técnicas, áreas de apoyo y otros espacios funcionales. Todas las plantas dispondrán de tres salas de espera y su correspondiente mostrador de información, lo que permitirá organizar la actividad asistencial de forma más ágil.

Al respecto, Gómez ha destacado que la concentración de gran parte de las consultas externas en este nuevo edificio liberará áreas del recinto hospitalario que podrán destinarse a otros usos asistenciales. De este modo, se ampliará la capacidad hospitalaria del centro y se favorecerá una organización "más eficiente".

Además, las nuevas instalaciones, de diseño moderno, incorporarán tres patios interiores para la entrada de luz natural en las consultas y en las zonas de espera, mejorando el confort tanto del personal como de los usuarios.

Las características constructivas estarán "en armonía con el edificio quirúrgico, con el que el nuevo bloque quedará conectado, facilitando los desplazamientos entre ambos y mejorando la logística", ha señalado el conseller. Ambos edificios compartirán además la escalera central de evacuación contra incendios, que quedará integrada y cubierta dentro del conjunto arquitectónico aprovechando las actuales terrazas de cada planta del bloque quirúrgico.

ACCESOS Y MOVILIDAD

El acceso principal para los usuarios al nuevo edificio se situará en la calle Padre Esteban Pernet, en el chaflán con la calle Casa de la Misericordia, junto a la parada de autobús urbano. Además, se habilitará un vial interior con salida a la calle Casa de la Misericordia, donde se dispondrá de una zona para ambulancias y un espacio para que los vehículos puedan acercar a pacientes o personas con movilidad reducida.

Según las previsiones realizadas durante la planificación del proyecto, el nuevo edificio está dimensionado para atender más de 300.000 consultas al año, lo que supone una media aproximada de 1.500 consultas diarias.

"Con esta actuación, la Conselleria de Sanidad sigue cumpliendo sus compromisos y refuerza el proceso de renovación y ampliación de las infraestructuras del Hospital General de València para mejorar la capacidad asistencial del centro, ofrecer a la ciudadanía unas instalaciones modernas, accesibles y funcionales y seguir trabajando para dar el mejor servicio a los ciudadanos, que es nuestro verdadero objetivo", ha apostillado.