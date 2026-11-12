Sanidad licita un contrato para implantar un sistema de IA que permita detectar el cáncer de piel en Primaria

Un facultativo realiza un estudio de piel - GVA

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha licitado por 1,4 millones de euros el suministro de una licencia de uso de un software sanitario basado en Inteligencia Artificial para detectar lesiones en la piel en Atención Primaria. El objetivo es analizar, de manera automatizada, las imágenes dermatológicas obtenidas mediante dispositivos móviles y dermatoscopios con el fin de detectar y valorar lesiones cutáneas sospechosas de malignidad.

El secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital, Bernardo Valdivieso, ha señalado que la nueva herramienta "procesará de forma automatizada las imágenes capturadas en las consultas de Atención Primaria". "Por lo tanto, servirá de apoyo clínico inmediato a los profesionales para identificar de forma precoz cánceres de piel de alto impacto como el melanoma, el carcinoma basocelular y el carcinoma escamoso", ha matizado.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Salud Digital de la Comunitat Valenciana para potenciar la capacidad diagnóstica en el primer nivel asistencial, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La plataforma dará cobertura a los 244 centros de salud y 567 consultorios auxiliares de la Comunitat Valenciana, integrándose además en los servicios de dermatología de los 24 departamentos de salud para beneficiar a una población estimada de 5,4 millones de personas.

"De esta manera se apuesta por la equidad ya que la instalación masiva en todos los centros sanitarios asegura que cualquier ciudadano reciba el mismo nivel de precisión y calidad de última generación, independientemente del lugar de residencia", ha afirmado Valdivieso.

AGILIZAR DIAGNÓSTICOS

A través de la aplicación de teledermatología, el médico de Atención Primaria podrá adjuntar las imágenes tomadas de la lesión cutánea. El software médico resolverá de forma automatizada y proporcionará una estimación objetiva del riesgo de malignidad. Este sistema de cribado "agilizará los diagnósticos negativos y elevará la prioridad de derivación a los Servicios de Dermatología en función del nivel de intervención que se requiera en cada caso".

La naturaleza de la licencia licitada es corporativa, lo que significa que la Conselleria de Sanidad adquiere el derecho de uso "sin ninguna limitación" en cuanto al número de usuarios profesionales, estudios clínicos, exploraciones diagnósticas o volumen de pacientes. Además, el sistema operará con un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día los 365 días del año.

La implantación de este asistente de inteligencia artificial está orientada a mejorar la calidad de vida de los usuarios del sistema público de salud mediante una serie de ventajas asistenciales directas.

En este sentido, el secretario autonómico ha explicado que esta tecnología "ofrece una respuesta en menos de cinco minutos, lo que supone que el paciente reciba una valoración orientativa en la misma consulta". "Asimismo, para evitar molestias innecesarias, la alta precisión exigida al software reduce al mínimo los falsos positivos, lo que evita que los pacientes tengan que someterse a consultas hospitalarias urgentes, biopsias o cirugías menores innecesarias", ha añadido.

En cuanto a la prioridad asistencial, el circuito permite identificar antes las lesiones de mayor riesgo y elevar de forma inmediata su nivel de urgencia, por lo que se garantiza que los casos más graves sean atendidos de forma preferente por los especialistas.

Para garantizar la seguridad de los pacientes, los pliegos exigen que la herramienta cuente con la certificación oficial de producto sanitario y demuestre unos niveles de acierto muy rigurosos. En concreto, el software médico deberá mantener una sensibilidad superior al 90% en la detección de tumores cutáneos para no omitir lesiones reales, e incorporará un sistema de control de imagen capaz de rechazar de manera automática las fotografías que no tengan la nitidez suficiente para un análisis seguro.

El expediente de contratación ha sido publicado con un presupuesto base de licitación de 1.452.000 euros. El valor estimado total del contrato asciende a 2.040.000 euros al contemplar las posibles prórrogas del servicio.

El pliego técnico establece un plazo de ejecución global de 25 meses, el cual está dividido en dos fases operativas diferenciadas. En primer lugar, se establece la fase de integración durante el primer mes, destinado en exclusiva a las tareas técnicas para conectar el software informático a la aplicación corporativa de teledermatología de la Generalitat.

En segundo lugar, se detalla la fase de uso regular que abarca desde el mes 2 al 25, garantizando un periodo continuo de 24 meses de explotación asistencial de la licencia de inteligencia artificial en la red sanitaria pública valenciana.

Las empresas interesadas en participar en este concurso público tienen de plazo hasta el próximo 9 de diciembre para presentar sus propuestas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.