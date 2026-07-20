Sanidad pone en marcha el primer hospital de día de trastornos de conducta alimentaria de la provincia de Alicante

Visita al Centro Doctor Esquerdo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado el Centro Doctor Esquerdo de Alicante, donde la Generalitat ha puesto en marcha el primer hospital de día de trastornos de la conducta alimentaria de la provincia.

Este nuevo dispositivo asistencial está vinculado a la unidad hospitalaria de referencia ubicada en el Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant y cuenta con 25 plazas "para prestar una atención intensiva ambulatoria a las personas con trastornos de la conducta alimentaria".

La apertura del hospital de día "permitirá mejorar la continuidad asistencial y ofrecer tratamientos especializados sin necesidad de mantener al paciente hospitalizado durante periodos prolongados", según ha subrayado la Generalitat en un comunicado.

La administración autonómica ha precisado que, hasta ahora, la unidad de Sant Joan d'Alacant era la única de las tres unidades hospitalarias de trastornos de la conducta alimentaria de la Comunitat Valenciana que no disponía de este tipo de recurso, "lo que provocaba que su estancia media pudiera llegar a duplicar la registrada en las unidades de València y Castellón".

Gómez ha destacado que la puesta en marcha de este recurso permitirá que los pacientes "reciban una atención multidisciplinar mientras continúan integrados en su entorno familiar y social, lo que favorecerá su recuperación".

Asimismo, el conseller ha subrayado que esta iniciativa "supone un nuevo avance en el desarrollo del Plan de Salud Mental de la Comunitat Valenciana y refuerza la atención especializada allí donde más se necesita".

Durante la visita, también ha conocido las nuevas instalaciones del hospital de día de adultos para trastornos de la personalidad y subagudos, que se traslada al Centro Doctor Esquerdo para situarse más cerca del Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant.

El cambio de ubicación va acompañado de un "refuerzo" de la plantilla y de la incorporación de un programa específico dirigido a pacientes subagudos tras recibir el alta hospitalaria. Este hospital de día dispone igualmente de 25 plazas, ha apuntado la Generalitat.

En este sentido, el conseller de Sanidad ha resaltado el "refuerzo de la atención a la salud mental que está realizando la Conselleria" con "más recursos, más profesionales y nuevas infraestructuras". "Hemos incorporado 800 especialistas más, un 60 por ciento más que al inicio de la legislatura, para ofrecer una atención más cercana, especializada y de calidad", ha apostillado.

Para la puesta en funcionamiento y el "refuerzo" de ambos recursos se ha contratado una plantilla formada por dos especialistas en Psiquiatría, tres profesionales de Psicología, dos terapeutas ocupacionales, una trabajadora social, tres profesionales de Enfermería y dos técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

NUEVA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN INFANTOJUVENIL

Asimismo, la Generalitat ha indicado que el conseller ha conocido el proyecto de la futura Unidad de Hospitalización de Salud Mental Infantojuvenil, "que tendrá una dotación de 15 camas y ocupará una superficie de 890 metros cuadrados, con un espacio exterior ajardinado".

La unidad estará distribuida en siete habitaciones individuales destinadas a los pacientes más agudos y dos espacios similares a apartamentos, con cuatro camas cada uno. Estos últimos estarán orientados a la transición al domicilio de pacientes subagudos y a la atención de situaciones de crisis.

Todas las dependencias se situarán en un mismo edificio de planta baja, con el objetivo de crear "un entorno terapéutico más amable, seguro y adaptado a las necesidades de los niños y adolescentes". La Conselleria financiará con 255.000 euros los costes de redacción del proyecto de obra, cuya licitación corresponde a la Diputación de Alicante. El inicio de las obras está previsto para 2027.

UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA PSIQUIÁTRICA

Gómez ha avanzado, además, que los presupuestos de la Generalitat para 2026 incluyen una partida de un millón de euros destinada a colaborar en los gastos de funcionamiento de la Unidad de Media Estancia Psiquiátrica de la Diputación de Alicante, "que dispone actualmente de 56 camas".

Se trata de "la primera aportación" de estas características "para compensar a la institución provincial por la atención que presta a pacientes derivados desde el Sistema Valenciano de Salud", ha señalado Gómez.

Según la Conselleria, "esta medida permitirá reforzar la colaboración entre la Generalitat y la Diputación de Alicante y avanzar hacia una financiación más equilibrada de los recursos de media estancia psiquiátrica de las tres provincias de la Comunitat Valenciana".

Al respecto, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha indicado que "se trata de un hito histórico, porque nunca antes se había compensado a la institución provincial por esta atención que realiza con los pacientes derivados desde el Sistema Valenciano de Salud".

"Se cumple una deuda histórica con la provincia de Alicante", ha recalcado Pérez, quien ha indicado que "en poco más de un año" el convenio firmado con la administración valenciana "empieza a ser tangible, constatable, y demostrando que no era solo una voluntad política, sino un acto de justicia" que se ve trasladado "en una realidad".

Y ha señalado que "lo fundamental" es que se está "trabajando en el bienestar de las personas y esa colaboración institucional técnicos, políticos y administrativos es una realidad".

En un comunicado, la Diputación se ha referido a que el pasado año se firmó el convenio marco para el traspaso de las competencias del Centro Doctor Esquerdo de la Diputación a la Generalitat Valenciana.

Con esta rúbrica, se concretó la colaboración entre ambas instituciones para la atención sanitaria integral en materia de salud mental y de pacientes crónicos y de larga estancia.

De esta forma, la institución provincial cedió el uso de los tres inmuebles del complejo socio-asistencia Doctor Esquerdo, situados en Sant Joan d'Alacant, a la Conselleria de Sanidad, que desde entonces gestiona la prestación del servicio de asistencia sanitaria a las personas con enfermedades mentales en distintos niveles de atención. Este acuerdo permitió crear la primera "gran ciudad socio-sanitaria de la Comunitat Valenciana", ha apostillado.

Según la Diputación, la gestión pone el foco "en los servicios dirigidos a ofrecer una atención integrada a la salud mental de la infancia y la adolescencia, los trastornos de la personalidad, los de la conducta alimentaria y la patología dual". Asimismo, "se atiende a pacientes que, bien por patología mental u orgánica, precisen de una atención hospitalaria en régimen de media estancia".