Sanidad prevé que la primera fase de la ampliación y reforma del Hospital Marina Baixa acabe a finales de 2026

La Conselleria de Sanidad prevé que la primera de las tres fases de las obras de ampliación y reforma del Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa (Alicante), que van "al ritmo previsto, esté acabada a finales de 2026, de acuerdo con las estimaciones de la empresa constructora, por lo que a partir de ese momento el centro podría disponer de 41 camas más.

Así lo ha subrayado este viernes el conseller Marciano Gómez, durante una visita a este complejo sanitario, donde se ha reunido con la nueva gerente del departamento de salud Marina Baixa, Beatriz Massa, y el resto de responsables y jefes de servicio, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Gómez ha resaltado que la Conselleria "ha tenido que realizar una modificación del proyecto realizado en la anterior legislatura" para "elevar una planta más y poder contar con 113 camas de hospitalización adicionales", por lo que, según la administración autonómica, el centro pasará de 285 a 398 camas de hospitalización. "Es decir, hemos evitado que esta obra naciera insuficiente, ya que no se contemplaban nuevas camas de hospitalización", ha añadido.

De esta manera, el conseller se ha referido al "incremento del presupuesto hasta los 102,6 millones de euros, frente a los 57 millones de euros iniciales, para que el centro pueda disponer de un plan funcional que permita ofrecer una asistencia de calidad a toda la ciudadanía de la Marina Baixa".

Tras la modificación del proyecto, se ha incluido una segunda fase con la creación de una nueva planta en cada uno de los bloques para que puedan albergar nuevos espacios de hospitalización para ubicar la totalidad de las 113 camas nuevas previstas. La tercera fase constará de una remodelación de la planta baja y otros espacios del actual hospital.

En este sentido, Gómez ha mostrado la "voluntad" de la Generalitat para que "los ciudadanos de la Marina Baixa puedan beneficiarse lo antes posible de estas instalaciones sanitarias". "Trabajamos por y para todos para crear una calidad sanitaria como se merecen", ha apostillado.

ACTUACIONES

Según la Conselleria de Sanidad, el Hospital Marina Baixa contará con edificio de nueva planta de seis bloques, que se conectará por la parte principal del actual centro hospitalario por pasillos a diferentes alturas.

En cuanto a los servicios asistenciales, está previsto incluir un servicio de urgencias, que contará con unidad de corta estancia, zona de diagnóstico por imagen dotada de dos salas TAC, resonancia magnética radiología y mamógrafo. En urgencias habrá una nueva área obstétrica para urgencias ginecológicas, una nueva uci y una nueva central de esterilización.

Asimismo, se instalará un nuevo bloque quirúrgico con doce quirófanos, así como unidad de cirugía sin ingreso y unidad de reanimación post-anestésica.