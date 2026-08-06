Sanidad refuerza las urgencias extrahospitalarias, hospitalarias y servicios de Oftalmología con motivo del eclipse solar - GVA

VALÈNCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha previsto un dispositivo especial con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, mediante el que se refuerzan las urgencias extrahospitalarias, hospitalarias y los servicios de Oftalmología, ante los posibles incidentes sanitarios que pudieran darse por el transcurso del evento.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha mantenido una reunión de coordinación con responsables de Atención Primaria, Hospitalaria y Emergencias Sanitarias de su departamento para ultimar la configuración de este dispositivo especial, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Gómez ha señalado que las consecuencias de cualquier urgencia o emergencia que puedan producirse en las zonas previstas como puntos de observación, "pueden verse agravadas por la aglomeración de personas que dificulte el acceso a la zona o zonas afectadas, de ahí la necesidad de diseñar un dispositivo preventivo que aminore cualquier eventualidad".

De esta manera, se ha previsto aumentar la dotación del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana con 13 unidades más y la ampliación de horario de otras nueve. Este incremento de ambulancias se concreta en nueve de Transporte No Asistido (TNA); dos de Soporte Vital Básico (SVB) y dos Unidades de Soporte y Coordinación (USC), que son vehículos con mayor capacidad de acceso al lugar de la emergencia y, aunque no transportan pacientes, están dotados con equipo médico y material igual que las unidades del SAMU. En cuanto a las nueve unidades en las que se amplía el horario, siete son de SVB y dos del SAMU.

El conseller ha afirmado que la distribución de estos recursos se realizará "atendiendo a las ubicaciones estratégicas, la accesibilidad, la distancia a centros sanitarios y los tiempos previstos de evacuación".

Asimismo, se dota de más personal de Medicina y de Enfermería y se amplía el horario en un total de 15 centros de Atención Primaria, entre centros de salud y consultorios auxiliares para atender posibles urgencias en los municipios determinados como puntos de observación oficial y otros con previsión de concentración de visitantes.

Se refuerzan también los servicios de Urgencias y de Oftalmología de los hospitales, tanto de los que dan cobertura a las zonas consideradas como puntos de observación oficial, como de otros próximos en previsión de consecuencias que puedan tener a la vuelta aquellas personas que se hubieran desplazado a presenciar el eclipse.

ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

Para la elaboración de este dispositivo sanitario, que a su vez está integrado en el dispositivo preventivo de la Conselleria de Emergencias, se han identificado las posibles necesidades asistenciales y se ha realizado la correspondiente adecuación de los recursos, tanto en los puntos de observación oficial, como en el resto de las localizaciones en las que hay previsión de posibles concentraciones de observadores.

El conseller de Sanidad ha manifestado su deseo de que la jornada del eclipse "transcurra sin incidencias, pero si ocurrieran estamos preparados y nos adelantamos a cualquier imprevisto que pudiera producirse durante la jornada", ha recalcado.

Teniendo en cuenta también el incremento circulatorio de personas y vehículos en determinados municipios, Gómez ha explicado que "previendo una complicación del transporte sanitario programado, se ha optado por reorganizarlo con la suficiente antelación para minimizar las incidencias derivadas del incremento de la afluencia de visitantes y del aumento del tráfico en las vías de circulación".

PREVENCIÓN DE LA SALUD

Por otro lado, ha querido recordar "la importancia de la protección ocular adecuada mediante filtros homologados, para que la observación directa del eclipse no provoque lesiones oculares".

Para ello, hay que utilizar gafas de eclipse homologadas (ISO 12312-2 2015) y hay que colocar filtros solares homologados en los objetivos de las cámaras, prismáticos o telescopios. Además, las gafas y los filtros han de estar en perfectas condiciones y no presentar arañazos ni dobleces. No hay que usar gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, CDs u otros métodos no homologados.

En este sentido, cabe destacar que, desde las direcciones generales de Salud Pública y Atención Primaria de la Conselleria de Sanidad, se ha emitido una circular a todos los centros sanitarios en las que se insta a poner el foco en niños y adolescentes, al considerar que constituyen el grupo más vulnerable por su curiosidad y su menor percepción del riesgo. Por ello, los profesionales sanitarios aconsejan una supervisión continua de los menores durante todo el eclipse para prevenir daños oculares durante el mismo.

Por último, Gómez ha indicado que la jornada conllevará "una exposición prolongada al sol, por lo que hay que prevenir los golpes de calor y la deshidratación, especialmente en personas mayores, menores y aquellas con patologías crónicas". A este respecto se recomienda utilizar gorra, protector solar y elementos de sombra para protegerse durante las horas de espera; además de mantener la hidratación bebiendo agua.

Precisamente, para observar el eclipse solar de forma segura, se ha difundido un decálogo de consejos en todos los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana y entre las más de 2.300 oficinas de farmacia, con la finalidad de incidir en medidas de seguridad y prevención de posibles daños oculares. Así como también está disponible mediante los canales oficiales de la Generalitat habilitados para informar sobre este acontecimiento, entre ellos, la web específica https://eclipses.gva.es.