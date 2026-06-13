Sanidad refuerza la vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores

Mosquito tigre - GVA

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha reforzado la vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos, flebótomos y garrapatas, tras implantar su Red de Vigilancia Entomológica de la Comunitat Valenciana. El establecimiento de esta red constituye un avance estratégico para la detección temprana de riesgos emergentes y la capacidad de respuesta frente a enfermedades vectoriales en un contexto epidemiológico complejo y dinámico.

La puesta en marcha de esta red de vigilancia en salud pública supone una ampliación del Programa de Vectores de Relevancia en Salud Pública desarrollado desde 2015 para la vigilancia del mosquito tigre (Aedes albopictus), en un contexto marcado por factores como el cambio climático, la globalización y la capacidad de adaptación de los artrópodos a entornos cambiantes, circunstancias que favorecen la aparición y reemergencia de enfermedades transmitidas por vectores.

La red de vigilancia se basa en un sistema de monitorización activa y pasiva orientado a evaluar la presencia de vectores, estimar su densidad poblacional y detectar de forma precoz la posible circulación de patógenos con impacto sobre la salud de la población, tal como ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Durante 2025, esta red ha permitido capturar un total de 40.201 ejemplares de relevancia en salud pública. Para ello, se han establecido 41 puntos de muestreo para mosquitos, 112 ovitrampas, 6 trampas específicas para simúlidos y 21 para flebótomos, distribuidos en entornos urbanos, periurbanos, naturales y ribereños de la Comunitat Valenciana. Además, se han realizado 60 muestreos de garrapatas mediante el método de bandera.

Asimismo, el material recogido se analiza mediante identificación morfológica y técnicas moleculares como RT-PCR y secuenciación genómica, lo que permite detectar la presencia de microorganismos de interés sanitario. Toda la información generada se incorpora a una base de datos georreferenciada desarrollada en colaboración con el Instituto Cartográfico Valenciano.

RIESGOS DETECTADOS Y ACCIONES EMPRENDIDAS

Los resultados obtenidos muestran presencia de mosquitos de los géneros Aedes y Culex en todos los municipios muestreados. Las especies más abundantes y ampliamente distribuidas han sido la del mosquito tigre (Aedes albopictus) y el mosquito común (Culex pipiens).

En el caso del mosquito tigre, se observó un comportamiento estacional más marcado, con picos poblacionales en los meses de agosto y noviembre, especialmente en municipios de la provincia de Castellón, como Benicàssim, Almenara y Castelló de la Plana. Por su parte, el mosquito común mostró una presencia más estable durante todo el año, con mayor predominio en municipios de la provincia de Alicante, como Sant Vicent del Raspeig.

Respecto a los flebótomos, la especie más distribuida fue Phlebotomus perniciosus, con mayor actividad entre finales de junio y principios de julio, así como durante la primera quincena de septiembre. Los valores más elevados se registraron en municipios de la provincia de Valencia, como Benissanó y Teresa de Cofrentes.

Las prospecciones realizadas sobre garrapatas mostraron una mayor abundancia y diversidad de especies en la provincia de Castellón, especialmente en municipios como Cabanes y Ares del Maestrat. La especie más abundante fue Hyalomma lusitanicum, mientras que Rhipicephalus sanguineus fue la más ampliamente distribuida.

En las muestras analizadas se detectaron positivos de virus Usutu en mosquitos comunes recogidos en municipios como Cabanes y Elche, así como positivos de virus del Nilo Occidental en Culex spp en Castellón de la Plana y Burriana. Por otro lado, cabe destacar que no se detectó la presencia de especies invasoras, del estilo Aedes aegypti, Aedes japonicus ni Culex perexiguus, de especial relevancia por su capacidad para transmitir enfermedades infecciosas y por su potencial de expansión en nuevos territorios.

Tras cada detección precoz de resultados positivos se activan los protocolos autonómicos frente a las enfermedades transmitidas por vectores. En estos casos, el servicio entomológico que da apoyo a la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad realiza inspecciones en las zonas afectadas y remite a los ayuntamientos correspondientes informes con recomendaciones específicas para la vigilancia y control vectorial.

Además, desde el Servicio de Vigilancia y Control Epidemiológico se comunica la información al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, a los servicios asistenciales, al Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana y a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca para la adopción de las medidas oportunas.

350.000 EUROS A ENTIDADES LOCALES

Además, la Conselleria de Sanidad destina 350.000 euros en los presupuestos de la Generalitat para 2026 para apoyar las actuaciones municipales de vigilancia y control de vectores de relevancia en salud pública, especialmente en aquellos municipios con mayor afectación.

Según el departamento que dirige Marciano Gómez, estas ayudas permitirán financiar tratamientos y actuaciones frente a mosquitos, garrapatas y otros vectores, y podrán desarrollarse directamente por los ayuntamientos o mediante mancomunidades y consorcios. En 2025 se beneficiaron de estas ayudas un total de 378 municipios de la Comunitat Valenciana.