Sanidad remite al Centro Nacional de Microbiología la PCR de la mujer que compartió vuelo con una fallecida del crucero

Archivo - Una técnico de laboratorio extrae el material genético de un virus, en imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad remitió anoche al Centro Nacional de Microbiología la muestra tomada en la tarde de este viernes a la mujer que está en seguimiento, por haber sido pasajera en el avión del que fue evacuada una persona fallecida posteriormente y tras haber viajado en el crucero MV Hondius.

La muestra se registró en el Centro Nacional de Microbiología a las 3 horas de la madrugada y se prevé que los resultados de la PCR por Hantavirus estén disponibles entre 24 y 48 horas después, tal como ha informado la Administración autonómica en un comunicado.

Según el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, si la PCR resulta negativa se repite a las 24 horas de confirmar el resultado de la muestra. En caso de que la segunda PCR sea también negativa, la paciente se consideraría contacto en cuarentena y sería trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Por el contrario, si la PCR resultara positiva, la mujer sería evacuada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital La Fe de Valencia.

La paciente, de 32 años, fue ingresada ayer en un hospital de la provincia de Alicante y se encuentra en una habitación de aislamiento con presión negativa. La mujer presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente relacionada con tos.

Desde la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad se contactó ayer con la mujer tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

Posteriormente, la mujer fue trasladada desde su domicilio a un hospital alicantino en una ambulancia preparada con los elementos de seguridad establecidos para estos casos. Una vez en el centro hospitalario fue llevada a la habitación correspondiente manteniendo su aislamiento en una cápsula de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, garantizando así la seguridad en todo momento.

Desde el primer momento, la Conselleria de Sanidad movilizó los recursos necesarios para salvaguardar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios. Asimismo, se continuará informando de las novedades sobre la evolución del seguimiento de la paciente, indican desde el departamento del Ejecutivo valenciano.