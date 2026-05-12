Sanidad remite la tercera muestra para la PCR por hantavirus de la mujer en seguimiento en un hospital de Alicante

Vista del crucero MV Hondius atracado en el puerto de Granadilla antes de poner rumbo a Países Bajos, a 11 de mayo de 2026- Europa Press Canarias - Europa Press

ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad remitió este lunes por la noche al Centro Nacional de Microbiología la tercera muestra PCR por hantavirus tomada a la mujer de 32 años que está en seguimiento en un hospital de Alicante, según han indicado este martes por la mañana fuentes de este departamento de la Generalitat Valenciana. Las dos anteriores dieron resultado negativo.

Asimismo, desde la administración autonómica han señalado que la mujer continúa asintomática y que informarán de los resultados de la prueba cuando los tengan, así como de las medidas que se vayan a adoptar.

Las dos pruebas anteriores resultaron negativas, la última de ellas el pasado domingo. Un día antes, el Centro Nacional de Microbiología confirmó que la primera PCR también era negativa de hantavirus, aunque el protocolo establecido preveía la realización de una segunda prueba transcurridas 24 horas.

Al final de la tarde de este lunes se tomó esa nueva muestra a la mujer para realizarle esa tercera PCR por hantavirus, tras haber transcurrido las 48 horas desde la extracción de la segunda muestra, tal y como ha establecido el Ministerio de Sanidad.

Tras la segunda prueba negativa, la mujer pasó a periodo en cuarentena y permanece ingresada en un hospital de Alicante. Una vez se conozcan los resultados de esa tercera prueba, el Ministerio de Sanidad emplaza a una "próxima valoración conjunta", según precisó este domingo la Generalitat.

El viernes pasado, la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad contactó con la mujer de 32 años, después de recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

Inicialmente presentaba una sintomatología respiratoria leve, principalmente tos, tras haber compartido un vuelo con una de las pasajeras del crucero MV Hondius y que falleció posteriormente. Según subrayó la Generalitat, la Conselleria de Sanidad "activó, desde el primer momento, los recursos necesarios para garantizar la seguridad y vigilancia epidemiológica" tanto de la población como de los profesionales sanitarios.

La mujer fue evacuada en la tarde del viernes desde su domicilio hasta un hospital de la provincia de Alicante en una ambulancia dispuesta con los elementos de seguridad establecidos para estos casos.

Una vez en el centro hospitalario, la mujer fue trasladada a la habitación correspondiente "garantizando su aislamiento en una cápsula de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales".