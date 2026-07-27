Sanidad reprograma las citas médicas de las personas afectadas por el incendio en la Vall d'Uixó

Varias personas evacuadas a causa del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en Moncofa, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Carme Ripollés - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad remitirá a lo largo del día de hoy un SMS a toda la población asignada del departamento de salud de La Plana, así como a la de Segorbe y Soneja, para informar de la reprogramación de todas las citas médicas de las personas que no puedan acudir a las mismas como consecuencia de la emergencia declarada por el incendio en la Vall d'Uixó (Castellón).

Además, el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV) ha desplegado un "amplio dispositivo sanitario" en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Vall d'Uixó, con la movilización de un Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), un Soporte Vital Básico (SVB), dos Unidades de Soporte y Coordinación (USC) medicalizadas, una unidad de Transporte No Asistido (TNA), un vehículo de coordinación y comunicaciones y un vehículo de apoyo y logística, detalla la Generalitat.

Asimismo, se han reforzado los recursos asistenciales en los puntos de acogida para atender a las personas evacuadas y en los centros de salud, con el envío de siete unidades adicionales: un Soporte Vital Básico (SVB) en Nules, Estivella, Onda y Sagunto; una unidad de Transporte No Asistido (TNA) en Onda; y dos unidades de Transporte No Asistido (TNA) en el Hospital de La Plana.

El dispositivo cuenta también con otras 10 Unidades de Transporte No Asistido de los departamentos de Salud en prealerta por si fueran necesarias.

Respecto a los vecinos reubicados en residencias, por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia se ha atendido y trasladado a un total de 129 personas dependientes a los centros de Nules, Burriana, Segorbe, Gran Vía, Estivella, Cullera, Carlet, El Pinar y Vila-real, además del Hospital La Plana y el Hospital de la Magdalena, en Castellón de la Plana.

Por otro lado, desde el ejecutivo autonómico destacan que los medios aéreos desplegados en las labores de extinción del incendio forestal están operando de forma continuada desde el Aeropuerto de Castellón, que se ha convertido en una base logística esencial para las tareas de carga, repostaje y coordinación de las aeronaves.

Esta infraestructura permite optimizar los tiempos de respuesta y garantizar la máxima eficacia del operativo aéreo, reforzando la capacidad de intervención sobre los distintos frentes del incendio.