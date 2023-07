Sanjuán acusa al PP de "subirle el sueldo" a Vox y eliminar palabras que "incomodan" de sus concejalías

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha acusado al gobierno del Partido Popular de haberle garantizado a Vox, su "socio preferente", una "subida de sueldo" respecto a la anterior legislatura, al dotarles de las dedicaciones exclusivas. También le ha reprochado "haber asumido el lenguaje de la extrema derecha" en el nuevo organigrama provisional del nuevo gobierno eliminando palabras que les "incomodan".

En estos términos se ha pronunciado Sanjuán tras la celebración de la sesión extraordinaria de la Junta de Portavoces, en la que la alcaldesa de València, María José Catalá, ha dado a conocer la nueva configuración del gobierno.

"La mayor prueba de que Vox va a formar parte de este gobierno es que la señora Catalá le ha puesto a todos los concejales de Vox el sueldo máximo pese a estar formalmente en la oposición. Así, una vez se han puesto de acuerdo en lo que van a cobrar, todo lo demás será mucho más sencillo", ha aseverado.

En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal del PSPV ha señalado que "además de arreglarse los sueldos, también han asumido el lenguaje de la extrema derecha en el nuevo organigrama provisional del nuevo gobierno".

"Han desaparecido algunas palabras que les incomodan de la Concejalía de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI que ahora será de Igualdad y Políticas Inclusivas o Bienestar Social, por ejemplo, que ahora será Concejalía de las Familias o la Concejalía de Emergencia Climática que ahora será de Mejora Climática", ha apuntado Sanjuán.

"GOBIERNO PROVISIONAL Y OPACO"

Asimismo, ha censurado que la alcaldesa de València sigue manteniendo a València con un gobierno "provisional" y "opaco" que está "paralizando la ciudad, que cercena los derechos de la oposición y que anticipa ya la entrada de la extrema derecha en el gobierno con una Concejalía de las Familias y la eliminación de términos como LGTBI o emergencia climática", ha subrayado.

Además, Sanjuán ha apuntado a que el gobierno "ha empezado poniéndose de acuerdo en lo que a las derechas más le interesa siempre que son los salarios" y ha indicado que PP y Vox también han acordado trasladar a los martes los plenos para garantizarse su participación en Les Cortes: "Se quedan las dedicaciones exclusivas pero no se van a dedicar al Ayuntamiento sino a otras cuestiones", argumentado.

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista ha criticado que con la organización propuesta por "el Gobierno de PPVox encabezado por Catalá va a suponer estirar unos días más una mentira, pero ya hace el traje a medida que le queda como un guante a la extrema derecha".

"La señora Catalá se ha dedicado a intentar ocultar que iba a pactar con la extrema derecha del Ayuntamiento a que pasaran las elecciones las elecciones. Pero la gente ha salido a votar y a manifestar su rechazo a la extrema derecha y a una derecha cada vez más extremada como la que representa la señora Catalá", ha dicho.

"Se pensaba que nos iba a tomar el pelo a todos y los españoles le han dicho que va a constituir gobierno con cara de perdedora y eso es lo que va a pasar en el Ayuntamiento este viernes", ha afirmado.

OPOSICIÓN "CENSURADA"

El concejal socialista, además, ha afeado que "nunca antes" en la historia de la ciudad "se ha cercenado tanto como en la actualidad los derechos de la oposición, porque lo que se va a hacer es reducir de 6 a 4 comisiones".

En esta línea, Borja Sanjuán ha explicado que esta reducción supone que al Grupo Socialista se le reste un miembro en cada una de las comisiones y que "solamente" puedan llevar a cabo el 33% de las iniciativas que les corresponden. "En lugar de poder hacer cada mes 24 mociones podremos hacer solamente 8 o en lugar de hacer 36 preguntas podremos hacer solamente 12", ha añadido.

"Algo tiene que ocultar el gobierno que no quiere que se le pregunte, que no quiere que se le controle y que al que no quiere que se le presenten mociones", ha cuestionado.

De esta manera, Sanjuán ha insistido en que "por primera vez en la historia del Ayuntamiento de València se dan dos circunstancias que pasan a la vez y que son curiosas y es que se echa la oposición de la Casa Consistorial y también se cercena la posibilidad de que haya concejales que ni siquiera sean miembros de una comisión". "Eso no ha pasado nunca", ha insistido.

Ante esta tesitura, ha avanzado que el Grupo Municipal Socialista va a elevar una serie de consultas a la Secretaría General del Pleno y al Síndic de Greuges para "conocer si están vulnerando los derechos de la oposición".

"La pregunta sería qué tiene que esconder solamente un mes y medio después de haber tomado posesión el Partido Popular para impedir que el Grupo Socialista ejerza la labor de oposición. Qué tiene que esconder para impedir que todos los valencianos sepan que Vox y el PP ya se han puesto de acuerdo en los sueldos o en retirar las palabras que les molestan como las políticas de género o LGTBI. No hacía falta que viniera la extrema derecha cuando ya tienes una alcaldesa más conservadora que el líder de Vox", ha finalizado Sanjuán.