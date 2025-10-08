Sanjuan cuestiona que Mazón vaya a la Procesión Cívica y espera una sociedad "combativa" que exija "justicia"

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, portador de la Reial Senyera durante la Procesión Cívica del 9 d'Octubre - EUROPA PRESS

Asegura que portar la Senyera es "una responsabilidad", pero "más" este año tras la dana: "Debe ser un 9 d'Octubre de memoria"

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, portador de la Reial Senyera durante la Procesión Cívica del 9 d'Octubre, ha cuestionado la participación del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en este acto y ha manifestado que espera ver a una sociedad "tan combativa en esa exigencia de justicia como en las últimas semanas", si bien ha precisado que con ello no hace un llamamiento a alborotos sino que considera que la ciudadanía ha demostrado que es "perfectamente compatible la dignidad de exigir justicia con una cuestión pacífica y democrática".

Sanjuan, que ha apostado por "reivindicar a las 229 personas que deberían de estar con nosotros" durante el Dia de la Comunitat Valenciana, ha subrayado que en estos días ha habido un "debate muy intenso" sobre la asistencia de Mazón a la Procesión Cívica y sostiene que este debate "sencillamente tendría abrir otro: si la persona que se ausentó el día más difícil para los valencianos debe ser la que nos represente en una Procesión Cívica donde estemos todos los valencianos, de alguna manera, haciendo un alegato patriótico de lo que significa ser valenciano", ha expuesto.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios este miércoles, víspera de la celebración, tras el acto de traslado de la insignia desde el Museo Histórico Municipal, ubicado en el Ayuntamiento, hasta el Salón de Cristal del consistorio para que quede allí expuesta hasta el inicio de la Procesión Cívica de este jueves y pueda ser visitada por los ciudadanos.

Sanjuan ha señalado que ser valenciano es "una pregunta muy difícil" de responder, pero a su juicio es "estimar y que te importe el resto de valencianos": "Y ese requisito de mínimos es el que creo que hay que imponer, especialmente a los políticos y a las políticas, y creo que eso es lo que demanda, en este caso, la sociedad valenciana, a la que espero ver mañana tan combativa en esa exigencia de justicia como he visto en las últimas semanas".

Preguntado por si está haciendo una llamada a que haya "jaleo" durante la Procesión Cívica, el portavoz socialista ha negado esta afirmación y ha replicado: "Si una cosa ha demostrado la sociedad valenciana es que es perfectamente compatible la dignidad de exigir justicia con una cuestión pacífica y democrática".

No obstante, ha considerado que en este momento "estamos muy mal acostumbrados a demonizar la crítica en democracia" y ha argumentado: "Tenemos que hacer aquellas cosas que probablemente no se pudo hacer, por ejemplo, en otras riadas que sufrió la ciudad, como las del 49 y el 57, cuando esas personas al no estar en democracia no pudieron ser reivindicadas". Por tanto, recalca que en esta ocasión este jueves se debe de "reivindicar a las 229 personas que deberían de estar con nosotros".

"RESPONSABILIDAD"

En otro orden de cosas, el portavoz socialista en el consistorio valenciano ha subrayado que portar la Reial Senyera supone "una responsabilidad siempre", pero ha considerado que "más en un año como este" en el que se conmemora "que hace un año que sufrimos una de las mayores tragedias que ha sufrido nunca la Comunitat Valenciana y la ciudad de València", la dana del 29 de octubre de 2024 que arrasó buen parte de la provincia y dejó 229 víctimas mortales.

Por tanto, a su juicio, este 9 d'Octubre será "muy especial" pero, asimismo, debe ser una jornada "de memoria y de mucha responsabilidad también en la exigencia de una justicia por parte de un pueblo que ha sido ejemplar durante todos estos meses" tras la tragedia "y que tiene mucho que decir sobre quién quiere que le represente y qué símbolos quiere que le representen".

Sanjuan ha confiado en que este jueves "no llueva", pese a que haya "mucha gente que quiere que llueva y que llueva mucho" --ha ironizado--, y ha señalado que hará "lo que digan los técnicos" del Servicio de Patrimonio en caso de lluvias.

NO ENTRARÁ EN LA CATEDRAL

Preguntado por su decisión de no entrar en la Catedral para asistir al Te Deum que se ofrecerá en ella durante la Procesión Cívica, Sanjuan ha explicado que llevará la Reial Senyera durante todo el recorrido excepto para entrar en el templo.

"Tengo mucho respeto por las personas que tienen creencias religiosas, pero creo que también hay mucha gente y hay una ciudadanía valenciana que también quiere sentirse representada en las instituciones que no están de alguna manera mezclando lo que es institucional y lo que es religioso, que para mí tienen que ser cosas que tienen que ir aparte", ha argumentado.

En ese momento será la alcaldesa de València, María José Catalá, quien coja la Reial Senyera para el acto religioso. Cuando este concluya, la primera edil devolverá a Sanjuan la bandera para que siga el itinerario, han precisado fuentes municipales.