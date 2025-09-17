La Santa Faz visita Mutxamel (Alicante) este domingo para "poner en valor" la coronación de Nuestra Señora de Loreto - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reliquia de la Santa Faz visitará Mutxamel (Alicante) este domingo para "para poner en valor todo lo que supone y conlleva la coronación de la Virgen de Loreto, patrona del municipio", celebración que se producirá el 26 de septiembre.

Esta propuesta ha sido aprobada este miércoles en la Comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Alicante, presidida por el concejal Antonio Peral, para ser trasladada al pleno municipal del 25 de septiembre, donde recibirá el refrendo definitivo, según ha informado la administración local en un comunicado.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, será la síndica encargada de abrir la hornacina donde se venera la reliquia, siguiendo un protocolo del siglo XVII, en presencia de los Caballeros Custodios, Salvador de Lacy y Eleuterio Llorca y de representantes de la diócesis de Orihuela-Alicante, de la Madre Priora, del capellán del santuario-monasterio y del Ayuntamiento de Mutxamel, como figura en la propuesta.

Cutanda, que ya fue síndica en 2023 y 2024 en el día de Santa Faz, ha señalado que "si desempeñar ese cometido en dos ocasiones ya supuso un honor como alicantina, volver a ser la encargada de abrir la hornacina refrenda la devoción por la Santa Faz". A esto se suma "incidir en la histórica relación entre Alicante y Mutxamel, subrayada por varios acontecimientos relacionados con la reliquia".

Por su parte, el alcalde de Mutxamel, Rafael García, ha indicado que "es un motivo de orgullo y satisfacción poder recibir a la Santa Faz como merece" y ha asegurado que el municipio lo hará "con los brazos abiertos". "Consideramos como imprescindible su presencia en el primer día de los actos programados para poner en valor todo lo que supone y conlleva la coronación de la Virgen de Loreto", ha agregado.

Asimismo, la petición del Ayuntamiento de Mutxamel está fundamentada en "la vinculación entre ambas devociones, consideradas como las más antiguas e importantes de la Huerta de Alicante". Cuando Mosén Mena trajo la Santa Faz a Alicante en el siglo XV, Mutxamel formaba parte del municipio de Alicante y vecinos participaron en la rogativa al santuario de Los Ángeles en petición de lluvia que aplacara la sequía.

La vinculación histórica entre la Santa Faz y la Virgen de Loreto también queda reflejada, según la propuesta de acuerdo, en la participación de la patrona de Mutxamel en la procesión histórico-religiosa de 1878, en honor a la Virgen del Remedio, patrona de Alicante. Además, la última visita de la Santa Faz al municipio data de 1989.