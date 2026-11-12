Schindler instalará los ascensores residenciales "más rápidos" de España en la TM Tower de Benidorm (Alicante)

Recreación virtual de la futura TM Tower de Benidorm (Alicante) - SCHINDLER

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Schindler suministrará e instalará siete ascensores residenciales de alta velocidad --de entre cuatro y seis metros por segundo-- en la futura TM Tower de Benidorm (Alicante), por lo que ello los convertirá en los "más rápidos" de este tipo en España.

Así lo ha informado la compañía en un comunicado, en el que ha apuntado que participa "como 'partner' estratégico en la construcción" del "proyecto residencial más ambicioso de España, que se convertirá en la torre de viviendas más alta de Europa con 230,5 metros de altura y 64 plantas sobre rasante".

Para su instalación, Schindler aplicará por primera vez en una torre residencial española el robot autónomo RISE, "que asume las tareas más pesadas y peligrosas en el interior del hueco, permitiendo que el personal técnico actúe como operador de tecnología de precisión", ha agregado.

Desde la empresa han explicado que la colaboración entre Schindler y TM Grupo Inmobiliario comenzó en la fase de anteproyecto, mucho antes de que existiera un diseño estructural definitivo, y que "los ascensores no se eligieron al final del proceso", sino que "condicionaron la forma del edificio".

Los estudios de tráfico realizados por Schindler determinaron la geometría y el tamaño de los núcleos de comunicación vertical, que son a su vez elementos estructurales clave de una torre de 230 metros sometida constantemente a las cargas del viento mediterráneo", han señalado desde la compañía.

"SEGURIDAD"

Según ha indicado Schindler, "a esa altura" el viento "no es solo climatología" y los ascensores de TM Tower están diseñados "para funcionar con total seguridad y sin que el usuario lo perciba, incluso cuando la estructura se balancea".

Así, ha concretado que desarrolló esta solución en "coordinación directa" con FR Ingeniería, el estudio responsable del cálculo estructural, en un proceso en el que la movilidad vertical y la ingeniería del edificio se diseñaron de forma simultánea, no secuencial.

Los siete ascensores incorporan, además, tecnología regenerativa, es decir, "cuando bajan con carga, suben vacíos o frenan, el motor actúa como generador y devuelve electricidad a la red interna del edificio, que puede destinarse a iluminación de zonas comunes o sistemas de seguridad".

El modelo Schindler 7000, con certificación de eficiencia energética de clase A, se completa con seis ascensores específicos para emergencias con control exclusivo para bomberos, un grupo electrógeno independiente y un sistema de mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial (IA) "que anticipará averías antes de que ocurran", según la empresa.

INSTALACIÓN POR FASES

La instalación se ejecutará por fases. Así, Schindler comenzará sus trabajos cuando la estructura alcance la planta 46 y avanzará en paralelo con la elevación del edificio mediante el robot RISE y el sistema Scaffoldless Slim, reduciendo el plazo de instalación más de un diez por ciento.

Igualmente, ha señalado que el impacto de haber integrado a Schindler desde el inicio "va más allá de la obra". "Contribuyó a una reducción del plazo de ejecución del 11% y a un incremento del valor de venta del 5,03% respecto a proyectos de referencia anteriores de TM en Benidorm", detallan desde la compañía.

TM Tower albergará 260 viviendas orientadas a un cliente mayoritariamente internacional y se construye en Benidorm, "ciudad con un marco urbanístico único en España que permite libertad de altura edificatoria". "Con su inauguración, consolidará a España como referente europeo en vivienda residencial en altura", ha sentenciado Schindler.