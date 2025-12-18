El sector cerámico prevé facturar en 2025 igual que el año anterior y que la producción se mantenga o suba hasta un 3%

Responsables de Ascer durante el balance del sector cerámico en 2025 - EUROPA PRESS

El sector cerámico prevé una facturación en 2025 similar a la del año anterior, que se situó en 4.819 millones de euros, puesto que, aunque las exportaciones se podrían mantener en la cifra de 2024 o, incluso, experimentar una caída de hasta el 3 por ciento, el mercado nacional podría crecer entre un 3 y un 5%.

Así mismo, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) estima que la producción en 2025 se mantendrá igual que la del ejercicio anterior, que fue de 399 millones de metros cuadrados, o aumentará hasta un 3%.

El presidente de Ascer, Ismael García, ha señalado durante el balance económico del sector correspondiente a 2025 que se espera acabar un año "digno".

Respecto a las peticiones sobre el sector cerámico que hizo ayer el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, García ha explicado que todo lo que sea hablar de cerámica, llegar a los mandatarios y transmitir las inquietudes del sector le parece "correcto".

Al respecto, se ha referido a uno de los principales problemas del sector cerámico, como es la reducción de emisiones de CO2 impuesta por Bruselas de hasta un 34% para el primer trimestre de 2026, lo que según ha dicho- ocasionaría un perjuicio para el sector de casi 150 millones de euros al año, "muy difícil de soportar".

Al respecto, el vicepresidente de Ascer, Miguel Nicolás, ha apuntado la imposibilidad del sector de disponer de una vía de descarbonización con mejor uso de tecnologías disponibles, por lo que "cualquier coste que venga derivado de ahí puramente es un impuesto, ya que el sector no tiene posibilidad de mejorar sus emisiones más allá de que tendría que reducir su capacidad productiva".

"Lo que pedimos es que se revisen los plazos y este sistema, que se pause al menos durante un tiempo, y pensemos cuál puede ser un camino lógico y que nos conduzca a todos hacia donde creemos que es bueno, a un consumo de energía más limpia y más sostenble", ha añadido.

Ismael García ha indicado que ayer Ascer mantuvo una entrevista con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para transmitirle el problema y ha subrayado que salieron de la reunión "bastante satisfechos" porque mostró su apoyo al sector. Así mismo, ha anunciado que el lunes Ascer se reunirá con la consellera de Industria y el 5 de enero con el conseller de Medio Ambiente para tratar esta cuestión.

Preguntado si confía, como ha pasado con el sector de la automoción, en que Bruselas modifique sus posiciones con las emisiones de CO2 del sector cerámico, el presidente de Ascer ha manifestado que lo ideal sería que el Gobierno defendiera las reivindicaciones de las empresas azulejeras. "Somos 75.000 familias las que vivimos de este sector, por lo que creo que esto debe rozar la sensibilidad de cualquier gobierno", ha afirmado García, quien ha añadido que están a la espera de que el Ejecutivo central responda a la petición de reunión de Ascer.

El secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, ha insistido en que el sector no tiene una alternativa viable de descarbonización y en que está utilizando la mejor tecnología disponible, pero hasta 2030 "no va a cambiar la cosa, por lo que los objetivos que plantea la UE son inasumibles y hay que flexibilizarlos".

Así mismo, Echavarría ha comentado que sería "fantástico" que el sector cerámico se incluyera en el listado de sectores beneficiados por ayudas a costes indirectos de CO2 que debe aprobar Bruselas, aunque ha señalado que de momento no se ha tomado una decisión al respecto.

Ismael García ha asegurado en cuanto a los aranceles impuestos por EEUU que el primer semestre se cerró en positivo en cuanto a exportaciones, aunque en agosto llegó una parada de la que está costando recuperarse al sector.

"Los aranceles los tenemos asumidos, ya estamos trabajando en la feria de Coverings, donde no hemos notado que haya una bajada de expositores por el tema de los aranceles", ha agregado