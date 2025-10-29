Sedaví aprueba que el 29 de octubre sea de luto oficial durante 12 años por las víctimas locales que dejó la dana

Archivo - Coches amontonados en una zona afectada por la DANA, a 16 de noviembre de 2024, en Sedaví, Valencia - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sedaví ha aprobado este miércoles que el 29 de octubre sea de luto oficial durante 12 años por las víctimas que dejó la dana de hace un año en el municipio y aquellas oriundas de la localidad, según ha informado el consistorio en un comunicado,

Así lo ha acordado en un pleno municipal ordinario en el que ha decidido declarar esta jornada de luto oficial "al menos, 12 años, de 2025 a 2037 ambos incluidos; 12 años por las nueve víctimas de Sedaví y las tres víctimas oriundas del municipio que fallecieron la noche del 29 de octubre".

La propuesta ha sido aprobada por unanimidad en el día que hace un año que el municipio fue azotado por la riada provocada por la dana del pasado 29 de octubre. Nueve personas del municipio perdieron la vida en Sedaví y tres oriundas del municipio la perdieron en otras poblaciones".

Esta tarde se celebrará una Solemne Misa en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Sedaví en honor a las víctimas a las 19.30 horas. A continuación, a la hora a la que Sedaví se anegó completamente de agua, las 20.30 horas, se guardarán tres minutos de "riguroso silencio" en homenaje a todas las víctimas y, en especial, por las del municipio.

Este jueves a las 19.00 horas se descubrirá la placa 'Edifici 29 d'octubre' que renombra el Edificio Multiusos de manera oficial tras haberlo decretado el 29 de noviembre del año pasado. Este nombre "desea englobar todos los homenajes a las personas que lo merecen: víctimas, cuerpos de seguridad del estado y voluntariado", ha afirmado el alcalde de Sedaví, José Cabanes.

La misma tarde del 30 de octubre se celebrará un homenaje "sencillo y solemne" en la Plaza Jaume I en honor a las víctimas del 29-O y especialmente por las de Sedaví. El acto tendrá la participación de la Agrupación Musical Santa Cecília y la lectura de una declaración institucional aprobada en el pleno ordinario.

"Todo homenaje para esas personas que perdieron la vida es poco y para sus familias y personas allegadas", admite el primer edil de la corporación, quiéen también ha añadido: "Eran personas que veías día sí, día no por el pueblo; son pérdidas irreparables, una vida nadie la puede sustituir".