Sedaví pide ayudas "lo más rápido posible": "Hay gente que lo ha perdido todo. Ningún vecino tiene vehículo"

El alcalde dice que "no es el momento de buscar culpables" sino de "buscar soluciones" y pide no olvidar a los afectados por la DANA

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Sedaví, uno de los municipios de Valencia más afectados por la DANA que la pasada semana arrasó distintas poblaciones de esta provincia, ha pedido que las ayudas lleguen "lo más rápido posible" porque en este municipio "hay gente que lo ha perdido todo, totalmente", como ha indicado su alcalde, José Cabanes.

El primer edil ha subrayado que en este término municipal "hay gente que lo ha perdido todo" y ha apuntado que "ningún vecino tiene vehículo" y que "todas la viviendas de planta baja han sido asoladas", así como los negocios y actividades de "todos" los trabajadores autónomos. Igualmente ha expuesto que "el Ayuntamiento ha perdido todo", el edificio consistorial y otros municipales porque "han sido todos asolados". En este punto ha citado también colegios.

"Aquí queremos que lleguen las ayudas lo más rápido posible. Hay gente que lo ha perdido todo, totalmente. Ningún vecino tiene vehículo, no tenemos transporte público, no tenemos nada. Hemos perdido todo, todas las viviendas de planta baja han sido asoladas, todos los autónomos lo han perdido todo, todos los comercios han sido asolados, todas las empresas han sido asoladas", ha asegurado Cabanes.

"BUSCAR SOLUCIONES"

"Todo lo que sea planta baja ha sido asolado en este municipio", ha insistido el alcalde, que ha pedido que "nadie se olvide" de Sedaví y del resto de afectados por la DANA. "Igual en dos meses ya nadie se acuerda de nosotros y aquí son años --los que se necesitan-- para volver a reconstruir el municipio", ha resaltado. "Pido a los medios de comunicación que dentro de quince días no se olviden de nosotros porque Sedaví tardará meses, meses, en poder tener algo digno en el municipio", ha remarcado Cabanes.

El alcalde ha considerado además que este no es momento de buscar culpables por lo ocurrido sino de obtener soluciones. "Pido una cosa, que no busquen culpables. No es el momento de buscar culpables, es el momento de buscar soluciones. De buscar soluciones y que no se olviden de nosotros como ha pasado en otras catástrofes", ha expuesto.

"ES MUY DIFÍCIL DE GESTIONAR ESTO"

El responsable municipal ha añadido que además de los daños materiales hay que tener en cuenta los personales. "También hemos tenido pérdidas de personal del Ayuntamiento. Esto agrava mucho más todo. Es muy difícil gestionar esto, es algo que realmente jamás nadie se podría imaginar. Es algo devastador totalmente", ha manifestado, además de decir que en la Policía Local fallan conexiones, que no hay suministro de gas por fugas y que hay algún punto sin luz.

José Cabanes ha dado las gracias "a la ciudadanía, a la gente joven --que "dicen que es de cristal" y ha demostrado con su ayuda ante esta tragedia ser "de hierro puro", ha apostillado--, a los empresarios y a todos los que se han volcado con todos los pueblos afectados" por la DANA, así como a los municipios de la Comunitat Valenciana y de otras poblaciones españolas que han aportado ayudas y efectivos para hacer frente a las consecuencias del temporal.

"Lo que no han hecho entidades superiores, lo han hecho los municipios", ha aseverado. En esta línea, ha expresado su agradecimiento a la "infinidad" de ayuntamientos y alcaldes de numerosas poblaciones, "sin distinguir a ninguno de ningún color" político, que han acudido y han mandado medios para ayudar a Sedaví y ha citado entre ellos Náquera, Bétera, Quart de Poblet, Xilxes, Vila-real Madrid, Calahorra, Lebrija.

Asimismo, ha dado las gracias a la Diputación de Valencia porque "desde el primer día también se ha volcado" con asistencia. Respecto a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que también se han desplazado hasta Sedaví. "Desde que entró la UME, ya se ha notado bastante" su trabajo, "en veinticuatro horas que lleva se ha notado bastante" su labor, ha explicado el primer edil. "Vamos teniendo las calles más limpias, la gente ya está sacando casi todo lo que tiene en casa, les queda poco por sacar de enseres", ha agregado.

José Cabanes ha apostillado sobre esa unidad que a Sedaví "tardó" en llegar como "en diferentes municipios, porque la UME depende de que le den la orden". "Si Emergencias de Valencia no da la orden al ministerio que active la UME, no se activa. Los militares estaban quietos. Si no los activan porque no piden que los manden, no vienen", ha expuesto.

El alcalde ha afirmado que aún se sigue trabajando "achicando garajes" y de "muchísimos sitios". "Es que es imposible" esto, ha aseverado, a la vez que ha indicado que "también se está intentando limpiar todo el alcantarillado". "Es principalmente un foco de infecciones que hay que limpiar constantemente. Si el lodo se seca estamos perdidos", ha comentado.

En este punto, ha hablado también de la retirada de residuos. "Viene un trabajo muy costoso. Todo lo estamos sacando fuera de la población, en el poco término municipal que tenemos. Y luego habrá que retirarlo. Ahora no podía ser que un camión cargara aquí y descargara los trastos y enseres que tenemos que tirar" en los puestos donde habitualmente se hace y que "tardara seis horas en ir y volver", ha declarado.

A este respecto, ha agregado que la idea es recoger y retirar ese material a las plantas correspondientes "por la noche", dado que "es mucho más rápido". "Entonces, ganaríamos mucho tiempo", ha considerado.

"EPICENTRO DE SOLIDARIDAD"

El primer edil ha hablado también del centro de salud de la localidad, que desde la Conselleria de Sanidad se está "intentando habilitar para poder abrir emergencias porque estaba asolado" igualmente. Sobre la asistencia sanitaria ha añadido que se ha habilitado atención humanitaria y psicológica, un punto de triaje, consultas urgencias y traslado de pacientes a través de Protección Civil y Cruz Roja.

Cabanes ha resaltado que el IES se ha habilitado como "epicentro de solidaridad" y "ayuda solidaria" a la gente, con la distribución de alimentos y otros productos. Ha avanzado que está previsto abrir otros espacios de asistencia de este tipo en la parroquia y el mercado municipal.