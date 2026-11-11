Seguimiento de la huelga dispar entre el personal y ausencia de incidentes en universidades públicas valencianas

Jornada de huelga general en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Universidades públicas de la Comunitat Valenciana están viviendo esta jornada de huelga general con un seguimiento desigual entre su personal y ausencia de incidentes reseñables, según trasladan a Europa Press responsables de los campus.

Desde la Universitat de València (UV) han informado, con datos de este mediodía, que aproximadamente el 25% de su plantilla ha secundado el paro.

En cuanto al estudiantado, un grupo de jóvenes se ha encerrado durante la noche en la Facultat d'Història de València a iniciativa de la Organització Juvenil Socialista de València (OJS). En sus redes sociales, explican que, de esta manera, se han organizado para participar en la huelga desde primera hora. Un paro, subrayan, que se dirige "contra el rentismo y el capital".

Por su parte, desde la Universitat Politècnica de València (UPV) informan, también con datos de la mañana, que el seguimiento de la huelga era del 3,4%.

Fuentes de la Universitat d'Alcacant (UA) han resaltado que la jornada se desarrolla "sin incidencias". A primera hora, un piquete ha entrado en un aulario para proporcionar información sobre la protesta sin que se haya producido ningún problema. Posteriormente, desde la universidad alicantina ha partido una columna hacia el centro de la capital. La UA señala que no puede dar datos de seguimiento exactos debido a la gran cantidad de trabajadores que realizan el turno de tarde.

En Castellón, la Universitat Jaume I (UJI) ha expuesto que, a las 14.00 horas, se estima que en el turno de mañana, según datos provisionales, ha secundado la huelga alrededor del 20% del Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios (PTGAS) y entre el 3 y el 9% en el caso del Personal Docente e Investigador (PDI).

Sobre el alumnado, la institución puntualiza que no dispone de datos, pero, en todo caso, la afluencia a las aulas ha sido baja a lo largo de la mañana.

La UJI apunta que durante la jornada no se han producido incidentes destacables. Solo se ha detectado la presencia de piquetes informativos a primera hora de la mañana en el acceso al campus.