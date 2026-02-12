La segunda fase de rehabilitación del complejo policial de Zapadores en València finalizará en los próximos meses

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), durante el acto de entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, a 12 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase de las obras de rehabilitación del complejo policial de Zapadores, en la ciudad de València, una de las instalaciones "más relevantes e importantes" a nivel nacional, finalizará en los "próximos meses", concretamente este mismo semestre, tras una inversión superior a los 30 millones de euros.

Así lo ha manifestado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras asistir en este mismo complejo al acto de entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana. El representante del Ejecutivo central ha apuntado que ya lo visitó en junio del pasado año, cuando terminó la primera fase de las obras de rehabilitación.

Dicho esto, ha asegurado que este jueves es un "día especial" por la entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior, un acto "muy simbólico", ha valorado. "Nos representa a todos y por eso es muy importante hacer el uso debido de nuestra bandera, que es la que nos une y la que implica y representa los valores de nuestra Constitución, de la Constitución del 78", ha reivindicado.

Precisamente, ha llamado a sentirse "razonablemente orgullosos" de que la Carta Magna se convierta "en los próximos días" en la constitución "más longeva de toda nuestra historia". Y ha felicitado a los 7.500 hombres y mujeres que en la Comunitat Valenciana representan "tan dignamente" a la Policía Nacional, con un trabajo diario "encomiable" que se pudo ver en la dana del 29 de octubre. "Como siempre, estuvo donde debía de estar y poniendo todo incluso evidentemente su vida en riesgo", ha valorado.

Al acto han asistido también el director general de la Policía, Francisco Pardo; el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, el jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero, y el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, entre otras autoridades.

En la misma ceremonia se ha inaugurado una imagen del Ángel Custodio, patrón de la Policía Nacional, obra del escultor albanés Artur Sulce sufragada por un grupo de empresarios valencianos.

ENTREGA DE LA BANDERA

La entrega de la bandera a la Policía Nacional en el Real Decreto 927/2015 de 16 de octubre, que habilita a este cuerpo hacer uso de la enseña nacional en actos protocolarios, en especial en el Día de la Policía y en aquellos otros en los que concurran otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nacionales o extranjeros. Además, ondeará a media asta en los edificios policiales en caso de fallecimiento en acto de servicio de funcionarios de la Policía Nacional o de personal de la Dirección General de la Policía.

El primer acto de concesión de la bandera de España se realizó a la Escuela Nacional de Policía, con sede en Ávila, en 2015. Desde entonces ya han recibido la enseña oficial las jefaturas superiores de Policía de Navarra, Castilla y León, Aragón, Madrid, País Vasco, Extremadura, Andalucía Occidental, La Rioja y Ceuta. La de la Comunitat es la décima que se recibe.

Momentos antes, en su discurso, el ministro del Interior ha subrayado que la dana "puso a prueba a toda la Comunitat Valenciana" y ha permitido ser testigos de la necesidad de que las Administraciones públicas actúen "con rapidez y coordinación". Además, ha señalado que la respuesta a la catástrofe, como ahora la del tren de borrascas que azota el sur de la Península, es "una prueba de que, cuando sumamos fuerzas, cada aportación, por pequeña que parezca, nos permite superar las dificultades más adversas".

Precisamente, ha apelado a ese "espíritu de superación" que es el que reúne hoy en València a la Policía Nacional y ha puesto en valor la "vocación de servicio público" que caracteriza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que las impulsa a ser la "vanguardia" y a superar "cuantas catástrofes tengamos que afrontar".

En esta línea, ha mencionado que valores como la "valentía" y la "solidaridad" que también representan al cuerpo contribuyen a construir "nuestro modelo de convivencia" y a articular los derechos y las libertades que recoge la Constitución.

RETOS Y DESAFÍOS

Por otro lado, Fernando Grande-Marlaska ha destacado que la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana concentra los "principales retos y desafíos" en materia de seguridad, desde donde se combaten las amenazas que ponen en riesgo la estabilidad social y la dignidad humana y también se persigue el terrorismo, el crimen organizado, la ciberdelincuencia, la trata de mujeres o delitos de odio. También ha subrayado que importancia de fortalecer el acompañamiento a los colectivos más vulnerables: "Una sociedad solo es justa cuando protege y mejora a quienes más lo necesitan".

Al respecto, ha reivindicado que el Ministerio del Interior desde 2018 ha puesto a disposición de esta Jefatura "todos los medios y recursos necesarios" para dar "cumplida y eficaz respuesta" a la demanda de seguridad de la sociedad valenciana. Como hitos destacados, ha mencionado que la plantilla se ha incrementado un 20%, hasta los 7.600 agentes.

ESPAÑA, UNO DE LOS PAÍSES "MÁS SEGUROS DEL MUNDO"

El resultado de todo ello, ha asegurado el ministro, es que España es "uno de los países más seguros del mundo", una realidad que "no es fruto del azar", sino el resultado "del trabajo conjunto de todas las administraciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, el sector privado, el ámbito académico y la sociedad civil, cada uno desde nuestra responsabilidad". Y ha llamado a seguir construyendo "día a día el país que somos" y a mejorar "para que seamos el país que queremos".

Por su parte, el jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero, ha recordado la actuación del cuerpo durante la tragedia de la dana y, tras haber recibido la bandera de España, ha subrayado que ahora son "más necesarios que nunca" los "lugares de encuentro". "Nuestra bandera nos representa a todos por igual, por eso no es de nadie en particular", ha apostillado.

"PROFESIONALIDAD, ENTREGA Y VOCACIÓN DE SERVICIO"

Como madrina del acto de entrega de la bandera a la Jefatura Superior de Policía ha ejercido la empresaria y filantrópica Hortensia Herrero como representante de la sociedad civil. En su intervención, Herrero ha afirmado asumir este rol con "emoción y profunda responsabilidad" y ha expuesto que su trayectoria profesional le ha enseñado a valorar las instituciones "sólidas" y el trabajo como "entrega a los demás".

En este punto, ha confesado que hay una "dimensión íntima" que adquiere especial relevancia y significado y es ser hija de un militar. "Crecí en un ambiente donde las palabras honor, disciplina, lealtad y servicio a la patria no eran conceptos abstractos, sino principios que se vivían en el día a día", ha pronunciado.

"Esos mismos valores son los que hoy reconozco y admito en la labor de la Policía Nacional", ha continuado, al tiempo que ha resaltado que el cuerpo ha demostrado a lo largo de tiempo la "profesionalidad, entrega y vocación de servicio".

Asimismo, ha mostrado su confianza en que los hombres y mujeres que integran la Policía Nacional sigan desempeñando su labor con "la misma generosidad y valentía" que les ha caracterizado hasta el momento. "Esta bandera no solo se recibe, se asume, se protege, se honra, se defiende cada día", ha aseverado.

Finalmente, ha valorado que el cuerpo se dedica a "garantizar la seguridad y la convivencia, nuestros derechos, pero también hacernos cumplir nuestras obligaciones", que son la "base del respeto mutuo" a la Constitución y la democracia. "Sois una parte esencial de este servicio público", ha destacado, y ha transmitido a los agentes su gratitud por "defender" la bandera nacional. "Os necesitamos, os queremos", ha agregado.