Segunda jornada de paros en la enseñanza concertada para reclamar a Educación el fin del "trato discriminatorio"

Segunda jornada de paros en la enseñanza concertada - FSIE-CV

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La enseñanza concertada de la Comunitat Valenciana ha celebrado este miércoles la segunda de las tres jornadas de paros parciales convocadas por las organizaciones sindicales del sector para exigir "avances reales en la negociación con la Conselleria de Educación" y poner fin al actual "trato discriminatorio".

En el marco de esta segunda jornada de protesta, también ha tenido lugar una concentración frente a la Conselleria de Hacienda, con el lema 'Més drets laborals, ni un pas enrere en l'ensenyament concertat' (Más derechos laborals, ni un paso atrás en la enseñanza concertada).

Estas actuaciones forman parte del calendario de movilizaciones ante la falta de acuerdos en cuestiones consideradas prioritarias para el futuro de la enseñanza concertada.

Desde FSIE-CV, el sindicato mayoritario en esta red, ha presentado un escrito dirigido a la consellera de Educación, Carmen Ortí, en el que reclama que "se impulse la negociación con la diligencia necesaria y con esfuerzos proporcionales al peso que representa la red de centros concertados en la Comunitat Valenciana".

Solo corrigiendo esa "doble velocidad e intensidad negociadora" se evitará, según la organización, "el actual trato discriminatorio a los profesionales de los centros privados concertados".

La organización denuncia que los avances logrados hasta la fecha resultan insuficientes y recuerda que siguen pendientes asuntos incluidos en el calendario de negociación acordado en diciembre de 2025, como la jubilación parcial, las mejoras en la Formación Profesional Dual, la adecuación de las plantillas en los centros de educación especial y de Formación Profesional, así como la modificación de la orden de pago delegado.

Además, FSIE-CV insiste en la necesidad de abordar otras reivindicaciones históricas del sector, entre ellas la reducción de la carga lectiva, la ampliación de plantillas en todas las etapas educativas, mejoras retributivas de aplicación directa al PAS y al personal complementario, el reconocimiento de los sexenios y el refuerzo de los recursos destinados a la inclusión educativa.

JUBILACIÓN PARCIAL Y SEGUIMIENTO CALENDARIO ESCOLAR

En este contexto, la enseñanza concertada se sentará con la Conselleria de Educación este jueves 11 y viernes 12 de junio, en reuniones centradas, respectivamente, en la jubilación parcial y en el seguimiento del calendario escolar.

La siguiente jornada de huelga parcial será el próximo 17 de junio --auque los sindicatos CCOO-PV, UGTPV I STEPV-Iv han convocado paro total--, que contará también con una concentración ante Les Corts Valencianes, de 9:30 a 10:30 horas, y una movilización simultánea esa misma tarde en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

FSIE-CV reitera su "voluntad de alcanzar acuerdos mediante la negociación, pero advierte de que, si no se producen avances significativos en las próximas semanas, continuará valorando nuevas medidas de presión en defensa de los trabajadores de la enseñanza concertada".