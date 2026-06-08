El segundo parque Gulliver de València: 2.300 m2 de juegos y recorridos en torno a una figura de 8,3 metros de alto

Figuración de El Lilliput del Gulliver - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El segundo parque Gulliver de València, que se construirá en entre el Puente de les Arts y el Puente de los Glòries Valencianes dentro el Jardín del Turia, se situará sobre una parcela de 6.700 metros cuadrados de superficie y contará con un área de juegos de 2.300 metros cuadrados. Todo el espacio se estructurá en torno a una pieza central, de 8,3 metros de altura, que representará a Gulliver sentado y que se podrá recorrer tanto por el exterior como por el interior.

Alrededor de esta pieza principal se dispondrán otras de menor escala inspiradas en el universo narrativo de los viajes de este personaje: libros gigantes, torres, arquitecturas fantásticas, murallas y puertas. El parque estará cerrado por una valla perimetral que tendrá una entrada principal y otras de acceso, todas respetando los pasillos actuales de senderos que hay en el viejo cauce del Túria.

Fuera del vallado se generarán zonas de descanso con espacios de picnic. La entrada será libre, pero se contempla un aforo límite e 250 personas. El espacio, próximo a los barrios de Tendetes y Botànic, permanecerá cerrado por las noches.

"El nuevo parque será el Lilliput del Gulliver y se levantará en el Jardín del Túria como continuidad del Gulliver actual y al futuro Barco de Gulliver que se prevé habilitar en el Parque de Desembocadura", ha indicado la alcaldesa de València, María José Catalá, durante la presentación de este proyecto.

Este recinto se llevará a cabo gracias al acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento de la ciudad y la Fundación del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) a partir de la ampliación de este centro hospitalario, que asume el coste de la creación del parque como contraprestación y que lo cederá al consistoruo para su gestión y mantenimiento.

"Estamos generando un lugar emblemático y muy especial en el corazón de la ciudad", ha dicho la primer edil, que ha asewgurado que la figura de Gulliver "forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de valencianos". Así, ha insistido en que este nuevo personaje "completa el viaje que comenzó hace 35 años" con la primera figura de Guilliver en el Jardín del Turia.

"Se trata de una reinterpretación del universo Gulliver y plantea una nueva lectura del imaginario del parque actual", ha agregado. A la presentación han asistido los concejales de Parques y Jardines, Mónica Gil, y Urbanismo, Juan Giner, y representantes de Kiwi Playground, la empresa autora del diseño del parque, y del IVO.

En este nuevo espacio, los niños podrán escalar por la estructura, atravesar túneles interiores, recorrer distintos niveles, cruzar pasarelas elevadas y disfrutar de diversos toboganes integrados en la propia figura.

"VERTICAL, INMERSIVA Y TRIDIMENSIONAL"

"Será una experiencia de juego vertical, inmersiva y tridimensional", ha comentado María José Catalá, que ha expuesto que alrededor de la figura central "se desarrollará un conjunto de espacios inspirados en los viajes de Gulliver, con libros gigantes, arquitecturas fantásticas, torres, murallas y otros elementos que convertirán todo el parque en una gran aventura temática y completa".

La responsable municipal ha destacado que este recinto inspirado en Lilliput quedará "perfectamente integrado en el paisaje del Jardín del Túria" y respetará "todos los árboles y la jardinería que hay en la actualidad" en ese entorno. "Reforzamos el carácter lúdico y familiar del jardín del Túria sin alterar su equilibrio general. La actuación se concibe, no solo como una nueva dotación de juego, sino como una intervención de retorno social y urbano destinada a reforzar la red de espacios públicos de juego y convivencia de la ciudad", ha agregado.

Los responsables del diseño de este nuevo Gulliver han detallado que en su construcción se usará fibra de vidrio de alta densidad, acero, maderas nobles y otros tipo de materiales usados en juegos infantiles.

"Cada parque infantil es una inversión en bienestar, en convivencia y en calidad de vida. Y El Lilliput de Gulliver nace de un acuerdo que devuelve valor a la ciudad y que, sin duda, refuerza al Jardín del Túria como el gran eje de convivencia, ocio y calidad de vida de los ciudadanos", ha añadido la primera edil.

El plazo previsto para la redacción del proyecto de este nuevio parque es de un mes y la ejecución de las obras se calcula en seis meses.

"LEYENDO A JONATHAN SWIFT"

El equipo técnico responsable del proyecto, integrado por expertos urbanistas, paisajismo, ingenieros agrónomos y civiles, ha contado con la participación en el plano artístico de Miguel Santaeulalia.

Vicente Vidal, director técnico de la empresa Kiwi Playground, que ha participado en la presentación ha explicado que los integrantes del equipo que ha trabajado en este proyecto han estado "leyendo a Jonathan Swift --autor de 'Los viajes de Gulliver-- para ponerse al día con sus aventuras".

"Vimos que Gulliver avanza su aventura y pasa a relacionarse con la gente de Lilliput. Y basándonos en imágenes de los libros, nos encantó esa posición de Gulliver sentado en un castillo", para que "fuera un elemento grande y singular, un icono, un elemento para que los niños puedan participar y que, al mismo tiempo, tengan la sensación de que él está mirando a la gente que juega en el parque".

ANUNCIOS CON "TRAMPAS"

Sobre este anuncio, la portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, ha afirmado que "siempre" es "una buena noticia que la ciudad cuente con un nuevo parque" pero ha advertido que "como ocurre siempre con el gobierno de Catalá, los anuncios esconden trampas".

"Lo que no explica el gobierno es que el precio real de este proyecto son casi 2.000 m2 de zona verde que se les quitan a los vecinos y vecinas de Campanar. Para que Catalá gane la foto de la inauguración, los vecinos de Campanar pierden su parque de barrio", ha criticado en un comunicado.

Según Robles, "siempre hemos estado a favor de la ampliación del IVO. Lo que decimos, y mantenemos, es que existía una alternativa: crecer hacia el complejo de la antigua Fe, sin tocar ninguna zona verde. El PP no quiso explorar esa opción, condenando a los vecinos y vecinas de Campanar a perder una gran zona verde", ha lamentado y ha criticado que las promesas electorales del PP "las pagan los barrios".

A su juicio, "el modelo de PP y Vox lo lleva todo al centro, todo al río. Mientras tanto, los barrios que no salen en las fotos pierden zonas verdes, servicios y equipamientos. Hoy es Campanar, mañana será otro barrio. Siempre es el mismo patrón", ha augurado.