Seis detenidos en Dénia al desmantelar un club cannábico donde presuntamente vendían drogas

ALICANTE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Dénia (Alicante) a cinco hombres y una mujer, de entre 22 y 50 años, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, al desmantelar un club cannábico que al parecer utilizaban como tapadera para vender sustancias estupefacientes.

La investigación se desarrolló tras recibir informaciones que indicaban la posible existencia de un punto de venta de drogas en ese club, registrado en el Departamento de Entidades Jurídicas de la Generalitat Valenciana como "asociación cannábica con actividad dedicada al naturismo y medicinas alternativas".

Allí se detectó un "constante trasiego" de jóvenes que acudían al local y que, tras un breve espacio de tiempo, abandonaban el lugar "de manera apresurada", en el marco de una actividad que generó "cierta alarma social" entre el vecindario, según un comunicado de la Policía Nacional.

Se hicieron dispositivos de vigilancia en las inmediaciones del local investigado. Como resultado, los agentes determinaron el constante trasiego de personas que entraban y salían del local tras supuestamente adquirir la sustancia estupefaciente.

Así, el citado club al parecer "operaba como punto de venta" al que "podía acceder cualquier persona a comprar la sustancia y llevársela, sin necesidad de ser socio o miembro de la asociación", y muchos de ellos "eran personas extranjeras que se encontraban en periodo vacacional en la ciudad".

"REITERACIÓN DELICTIVA"

Según la Policía, las pesquisas también revelaron una posible "reiteración delictiva en la asociación cannábica investigada", ya que esta venía siendo objeto de pesquisas desde 2025, y que el 'modus operandi' seguía siendo el mismo.

Ante todo lo recabado, se realizaron gestiones para comprobar la titularidad del local y de las personas responsables de la asociación, así como los posibles permisos y licencias correspondientes, con el fin de solicitar a los juzgados de la ciudad un mandamiento de entrada y registro en el lugar.

REGISTRO

En la fase de explotación operativa, tras obtenerse la pertinente autorización judicial, se llevó a cabo la diligencia de entrada y registro, que dio como resultado la intervención de 2.126 gramos de marihuana cogollada, 1.031 gramos de hachís, 601 cigarros de marihuana y 670 euros en efectivo.

Durante la intervención policial, los agentes arrestaron a dos hombres, encargados del local en ese instante, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Asimismo, previo a la práctica de la diligencia judicial, los policías pudieron observar a un "considerable" número de personas que accedían y salían del local, "tal y como se había visto en vigilancias anteriores".

La Policía ha señalado que los dos arrestados durante la operación policial eran trabajadores que se encargaban de abrir y cerrar el local, así como de presuntamente suministrar las sustancias estupefacientes a los clientes de la supuesta asociación.

Tras el operativo policial realizado y al considerarse que sobre los miembros de la junta de gobierno de dicha asociación existía una posible responsabilidad penal, se realizaron gestiones que dieron como resultado la detención de dos personas más.

En concreto, un varón y una mujer que ostentaban los cargos de presidente y secretaria, respectivamente, así como otros dos varones más que también habían sido identificados como trabajadores del local, todos ellos por posible su participación en un presunto delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Todas las diligencias policiales practicadas fueron remitas a los juzgados de instrucción de Dénia.