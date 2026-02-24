Seis detenidos tras desarticular una trama de exportación fraudulenta de vehículos en el puerto de Alicante - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de las operaciones de control aduanero, ha desarticulado en Alicante una trama dedicada a la exportación fraudulenta de vehículos con destino a terceros países, en una operación iniciada el pasado 19 de noviembre de 2025. Los investigadores han logrado detener a seis personas, de entre 32 y 45 años, a las que se les imputa el delito de falsedad documental.

La investigación comenzó cuando agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) del puerto de Alicante detectaron un "incremento significativo de vehículos que presentaban placas temporales durante la operativa de embarque con destino a Argelia", según ha detallado el instituto armado en un comunicado.

Ante las sospechas de una posible falsificación de documentación, los agentes realizaron las primeras comprobaciones, con las que lograron identificar "irregularidades en la trazabilidad documental de varios turismos".

Tras las gestiones realizadas y el análisis de la documentación aportada, se constató que la procedencia de los vehículos intervenidos era fraudulenta. Según las investigaciones, los turismos, que habían sido sustraídos en Marruecos, eran introducidos en territorio europeo, donde presuntamente se alteraba su documentación mediante la falsificación de facturas y certificados oficiales para simular una procedencia europea. Luego eran exportados a Argelia antes de que pudiera detectarse su origen ilícito.

La operación ha permitido intervenir un total de siete vehículos de distintas marcas y modelos, que han quedado depositados a disposición judicial antes de su embarque. Los turismos que han quedado intervenidos, una vez finalizada la investigación, serán restituidos a sus legítimos propietarios.

La Guardia Civil ha destacado la importancia del control documental y aduanero en los puertos nacionales, así como la cooperación internacional en la lucha contra el fraude y el tráfico ilícito de vehículos. Así, ha reafirmado su "compromiso con la seguridad jurídica del comercio exterior y la protección del patrimonio de los ciudadanos".