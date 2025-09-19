Seis heridos al impactar un coche contra otro de la Guardia Civil tras una persecución en la AP-7 en Senija (Alicante)

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis personas, entre las que hay dos guardias civiles, han resultado heridas leves este viernes en un accidente en la AP-7 a su paso por el municipio alicantino de Senija, después de que el conductor de un vehículo haya huido de un control y, tras una persecución, haya volcado e impactado contra un coche de la Benemérita.

El siniestro se ha registrado sobre las 10.10 horas en el kilómetro 621 de la citada vía en sentido Murcia. El conductor que se ha dado a la fuga, un español de 26 años, está siendo investigado porque al parecer no tiene carné de conducir y el turismo carece de seguro, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

El vehículo causante del accidente se ha saltado un control que estaban realizando los agentes del Destacamento de Benidorm de la Agrupación de Tráfico de la Benemérita. Tras darle el alto, ha iniciado la huida y, en ese momento, se ha iniciado la persecución.

Según las mismas fuentes, el conductor investigado ha hecho una maniobra "brusca" para tratar de abandonar la vía por la que circulaba, lo que ha provocado que su coche haya acabado volcando e impactando contra el de la Guardia Civil.

Ambos vehículos se han salido de la vía y han resultado heridas leves seis personas. Por un lado, tres hombres y una mujer, que viajaban en el turismo que se ha dado a la fuga, y, por otro, los dos guardias civiles.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Alicante está instruyendo las diligencias sobre este caso, que serán remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Dénia.