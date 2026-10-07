Seis personas atendidas, tres de ellas niñas, en un incendio en un edificio de Sant Vicent del Raspeig

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) - GVA - Archivo

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sanitarios han atendido a seis personas, tres de ellas niñas de entre tres y siete años, por inhalación de humo este miércoles de madrugada a consecuencia de un incendio en un primer piso dentro de un edificio de cuatro alturas de la calle Francia de la localidad alicantina de Sant Vicent del Raspeig, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA). Además de esas menores, se han visto afectados un hombre de 42 y dos mujeres de 43 y 48. Todos han sido trasladados al Hospital General Doctor Balmis.

El inmueble ha quedado "enteramente afectado" y el humo ha alcanzado parte de la escalera común del bloque. Las intervenciones de extinción han permitido confinar las llamas en la vivienda incendiada y ha sido necesario aplicar ventilación mecánica para evacuar gases y humo, han apuntado desde el CPBA.

El cuerpo de seguridad ha recibido el aviso del suceso a las 04.16 horas, el fuego se ha dado por controlado a las 05.23 y, finalmente, la intervención de los bomberos en este operativo de extinción ha terminado a las 05.59. Así, ha movilizado una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada y una autoescalera, además de un sargento, un cabo y seis efectivos del parque de Sant Vicent del Raspeig.

Por su parte, el CICU movilizó dos unidades del Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia de transporte urgente tras recibir el aviso del incendio en esta vivienda a las 04.15 horas, han señalado desde este organismo.