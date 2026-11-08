Seis personas detenidas tras participar en una riña tumultuaria en el barrio de Beteró de València

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis personas de entre 20 y 62 años tras participar en una riña tumultuaria en el barrio de Beteró de la ciudad de València, según ha adelantado el diario 'Las Provincias' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.30 horas de este sábado. Cuatro de los arrestados son de nacionalidad española, uno de nacionalidad ucraniana y otro de nacionalidad armenia, han apuntado las mismas fuentes.

Según la información del citado periódico, al parecer el enfrentamiento tuvo su origen en una discusión entre varios de los implicados después de que unos menores que jugaban en la calle con una pelota golpearan con ella un vehículo.