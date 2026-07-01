Seis tigres rescatados en Alemania van al centro de AAP en Villena para recuperarse y encontrar condiciones "adecuadas"

Tigres - AAP PRIMADOMUS

ALICANTE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una tigresa y sus cinco hijos, que nacieron y se criaron en remolques de camión en un polígono industrial del estado de Sajonia, en Alemania, ya se dirigen al centro de AAP en España, ubicado en Villena (Alicante), para recuperarse y encontrar "condiciones adecuadas para su especie".

Así lo ha explicado la organización este miércoles en un comunicado, en el que ha precisado que se trata del "mayor rescate" de estos animales que ha realizado en el país alemán. Son la hembra blanca adulta, llamada Saphira, y sus cinco crías, de alrededor de un año y medio de edad, de nombre Goliath, Zimba, Davina, Radscha y Bombay.

AAP ha agradecido a las autoridades "la estrecha colaboración en el rescate" y ha detallado que los animales han sido incautados por la autoridad veterinaria competente "tras el incidente ocurrido hace unas semanas, cuando otro tigre escapó del mismo lugar".

En ese suceso, un cuidador resultó gravemente herido y la policía abatió al animal media hora después de su fuga. Las condiciones de tenencia no cumplen los requisitos legales y, además, la madre carece de la documentación que acredite su origen legal, ha explicado la entidad.

Los veterinarios de AAP Hester van Bolhuis, de la sede de Almere, y Héctor Sanz, de AAP España, han examinado a los seis animales mientras aún estaban sedados. "Los animales no están desungulados y los cinco animales jóvenes están en buen estado y aptos para el viaje", han explicado. Al llegar a España, harán pruebas parasitológicas y bacteriológicas para descartar cualquier posible complicación.

Por el momento, otros dos tigres permanecen en las instalaciones, para los que las autoridades competentes están examinando su situación legal. Desde AAP se han ofrecido igualmente para la acogida de estos dos animales.

Según AAP, tras pasar la cuarentena necesaria tras su rescate, los seis tigres vivirán en un recinto exterior de 3.000 metros cuadrados (m2), "una superficie aproximada" que equivale "a cuatro piscinas olímpicas".

Las instalaciones cuentan con vegetación natural, como árboles, arbustos y troncos, y una alberca para el baño y escondrijos, plataformas y otras estructuras de enriquecimiento ambiental. Según la legislación alemana, "el mínimo legal para un grupo de este tamaño es de 600 m2, espacio no disponible en la propiedad privada donde se encontraban", ha indicado.