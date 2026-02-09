La semana arranca con un ascenso de las máximas y rachas muy fuertes de viento al final del día en la Comunitat

Tiempo en la Comunitat Valenciana - AEMET

VALÈNCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera este lunes posibles rachas muy fuertes de viento a final del día, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que activa avisos amarillos en varios puntos de las tres provincias a partir de las 21 horas. En cambio, se espera una subida de las temperaturas máximas.

Este lunes, habrá cielo nuboso, con precipitaciones débiles a primeras horas, que disminuirán a intervalos nubosos durante la mañana. Al final del día serán probables precipitaciones débiles y dispersas nuevamente en el tercio norte. Asimismo, la cota de nieve en el interior de la mitad norte a estará en torno a los 1200-1400 m a primeras horas.

Las temperaturas mínimas descienden este lunes en el litoral central y experimentan pocos cambios en el resto. Rondarán los 8-9ºC en las capitales provinciales. Las máximas irán en ascenso y alcanzarán los 21ºC en las ciudades de València y Alicante y los 17ºC en Castelló de la Plana.

Durante el día soplará viento flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada; en el interior serán posibles rachas muy fuertes al final del día.

A partir de las 21 horas, se activa el aviso amarillo en el litoral norte e interior de Alicante; en el interior norte e interior sur de Castellón y en el interior norte e interior sur de Valencia.