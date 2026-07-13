La semana arranca con avisos amarillos por calor en el interior de la provincia de Valencia

Predicción de AEMET - AEMET

VALÈNCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas máximas subirán este lunes en la Comunitat Valenciana y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará a las 13 horas avisos amarillos por calor en el interior de la provincia de Valencia, por temperaturas que pueden alcanzar los 38 grados.

Según la predicción de la Aemet, se esperan pocos cambios en las temperaturas mínimas, mientras que las máximas registrarán un ascenso, salvo en el sur de Alicante donde permanecerán sin cambios. Así, las máximas serán elevadas en el interior de la provincia de Valencia.

Respecto a las capitales provinciales, todas prevén una mínima de 24 grados. València y Alicante tendrán una máxima de 32 grados y Castelló de la Plana llegará a los 33 grados.

El cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas a primeras horas. Soplará viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a este y sureste, con intervalos de moderado durante la tarde.

Según el 112, el nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales es alto (nivel naranja) en toda la Comunitat Valenciana, salvo el litoral de Castellón y Valencia, con posibilidad te tormentas secas en el interior de Castellón y Valencia y el norte de Alicante.