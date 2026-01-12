Archivo - Cielos despejado este lunes en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La semana comienza con cielo poco nubosos, temperaturas en ascenso y viento flojo en la Comunitat Valenciana, según la predicción de la Aemet.

Así, amanece este lunes con cielo poco nuboso con nubes de tipo alto y baja probabilidad de bancos de niebla en el interior de Valencia por la mañana.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ascenso en el norte de Valencia y de Alicante y con ligeros cambios en el resto; mientras que las máximas también subirán excepto en el litoral de Castellón y el sur de Alicante, donde no se esperan cambios. El viento soplará flojo de componente oeste, girando a componente sur en Castellón y Alicante por la tarde.