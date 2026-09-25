Septiembre de 2026 estará entre los tres más cálidos desde 1950, según Aemet

Archivo - Un hombre se refresca en una fuente del centro de Valencia para soportar las altas temperaturas mientras una mujer bebe agua, a 12 de julio de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación en la Comunitat Valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado a través de redes sociales que, "con la previsión de temperatura de los últimos días del mes, septiembre de 2026 va a tener un carácter extremadamente cálido y va a estar entre los tres más cálidos desde 1950, con una media similar a la de 1964 y 1987".

El organismo estatal ha informado también de que este viernes se vivirá "el pico de este tercer episodio cálido de septiembre". Además, ha comentado que "hasta el lunes van a ir suavizándose las temperaturas, aunque seguirán más altas de lo normal para estas fechas".

No obstante, Aemet advirtió el pasado lunes de que "es muy probable" que el otoño astronómico (meses de octubre, noviembre y diciembre) sea más cálido de lo normal y más lluvioso en gran parte de la Península Ibérica.