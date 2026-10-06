Septiembre deja una caída del 8,1% en la venta de turismos usados en la Comunitat y del 8% en furgonetas

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VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos usados ha bajado en la Comunitat Valenciana el 8% en septiembre, con 23.740 unidades. Los turismos, que han descendido el 8,1% interanual, han alcanzado las 20.560 compras, y los comerciales ligeros las 3.180, con una caída del 8%, según ha informado Ancove en un comunicado.

El mercado de vehículos de segunda mano --turismos más furgonetas-- ha bajado en el mes un 0,7% de media en España: los turismos el 0,6% y los comerciales ligeros el 1,4%.

Valencia ha registrado la mayor caída en septiembre de las ventas de usados en la comunidad. En lo que va de año se han transferido 216.991 --un 4,7% menos-- vehículos de ocasión que hace un año en la autonmía. Los turismos han acumulado 187.116, que han bajado un 4,9%, y 29.875 furgonetas, con una caída del 3,4%. De media nacional, se han vendido un 2,7% más vehículos de ocasión --turismos+furgonetas-- que en idéntico periodo de 2025.

A nivel nacional, el mercado de vehículos usados mantiene su tendencia errática y vuelve al descenso en septiembre, tras el aumento del 6% en agosto. En el mes se han transferido 1.917.113 vehículos de segunda mano --turismos y furgonetas--, con un mayor descenso (-1,4%) en las furgonetas, 30.143 ventas, que en los turismos (-0,6%) y 184.051 unidades.

Ceuta continúa en caída libre, aunque atempera los descensos respecto a agosto. En el mes se han vendido 222 turismos (-17,5%), frente a la caída del 33% de agosto, y 33 furgonetas, que suben un 22%, cuando cayeron el 48% en agosto.

En los tres primeros trimestres se han transferido 1.917.113 vehículos de segunda mano, un 2,7% superior al mismo periodo de 2025. En turismos, la venta ha crecido un 2,6%, hasta 1.640.051 unidades, y 277.062 comerciales ligeros, que han aumentado el 3%.

Por edades, en vehículos, los de menos de un año continúan con fuertes crecimiento (23%), aunque con poco volumen. También suben los segmentos de 1-2 años y los de 3-5 años. La mayor caída se ha producido en el tramo de 2-3 años y de 6 a 10.

En las furgonetas la situación es similar, aunque el mayor aumento se queda en el segmento de 1-2 años, seguido de las de menos de 12 meses. Cambia en el corte de 3-5 años, cuyas ventas descienden, mientras sube el tramo de 6- 10 años.

Por su parte, los motores de gasolina y diésel han sumado el 82,8% del mercado de septiembre. Los eléctricos han crecido un 36% en el mes y los híbridos enchufables de gasolina, el 32%.