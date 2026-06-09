'Ser grandes en Japón' de Antonio Escámez, se estrena en la Sala Carme Teatre del 11 al 21 de junio

VALENCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Carme Teatre estrenará del 11 al 21 de junio la obra 'Ser grandes en Japón', con texto de Antonio Escámez dirigido por Rafael Calatayud, y que aborda el éxito, la vocación, el deseo, la ocultación y las ficciones necesarias para sobrevivir.

En el bar de un teatro, un actor espera a un director que quizá nunca llegará. Ese es el punto de partida de 'Ser grandes en Japón', un estreno en la sala Carme Teatre dentro de su programa de Residencias de Creación, en el marco de la temporada XXXI, según ha explicado en un comunicado.

La pieza, interpretada por Miguel Seguí y Rafael Calatayud, propone "un duelo entre pasado y presente, entre el teatro y la vida, entre lo que se quiso ser y lo que se ha aprendido a fingir".

La obra transcurre en un pequeño bar teatral donde un actor espera, bebe y recuerda. Frente a él, un camarero le sirve copas y verdades.En ese espacio de espera, dos hombres se enfrentan a una pregunta que lleva veinte años sin respuesta.

"ALGO MUY ANTIGUO Y MUY RADICAL"

Para Antonio Escámez, el bar no es solo un lugar de paso, sino un espacio fronterizo entre la escena y la vida. "El bar es una frontera. No es todavía la escena, pero tampoco es la calle. Es un sitio donde se espera, se bebe, se exagera, se miente, se recuerda, se fracasa un poco mejor", explica el autor.

Escámez señala que quería "volver a algo muy antiguo y muy radical: dos actores, una situación, una espera, una mentira y la palabra empujando la función entera". La obra reivindica así un teatro de texto sostenido en la relación entre intérpretes, en la escucha y en la fricción entre lo cotidiano y lo emocional.

El título remite a una idea de segunda oportunidad, más que a una noción convencional de éxito. "Para mí, 'ser grandes en Japón' no significa necesariamente triunfar en otro lugar, sino imaginar un territorio --real o mental-- donde una vida pueda leerse de otra manera. Japón es la posibilidad de escapar, aunque sea por un instante, de esa idea de éxito y fracaso que nos han inculcado el capitalismo, el neoliberalismo y también ciertas estructuras antiguas que todavía sobreviven", explica Escámez.

IDENTIDAD Y MASCULINIDAD

La obra incorpora también una lectura vinculada a la identidad, la masculinidad y la experiencia de actores homosexuales dentro de la profesión.

El texto aborda la presión por ocultar o corregir determinados gestos, voces o formas de estar para encajar en un imaginario de éxito. "Hay algo muy cruel en tener que actuar masculinidad para poder actuar profesionalmente. Es una doble interpretación", afirma el autor.

Miguel Seguí asume el personaje del camarero en un proceso de trabajo compartido con Antonio Escámez y Rafael Calatayud. Actor, director y creador vinculado al teatro valenciano, Seguí aporta al montaje una interpretación construida desde la escucha y la presencia escénica.

En el proceso escénico, la dirección de Rafael Calatayud trabaja a partir de esa tensión entre palabra, cuerpo y memoria. La pieza supone además el regreso de Calatayud como actor tras casi diez años fuera del escenario, un elemento que dialoga con el propio núcleo de la obra: el regreso, el miedo a volver, el cuerpo del actor y la memoria del oficio.

El dramaturgo Rodolf Sirera ha destacado tras la lectura del texto su dimensión teatral y emocional: "Es una obra estupenda, me ha gustado mucho, es divertida, a momentos, en otros tremendamente triste. El tema de la decadencia, de las personas, de los sueños, es siempre doloroso. Pero el final tiene un punto mágico de esperanza que, aunque sabemos que todo va a acabar en fracaso, confiere una gran dignidad a los personajes". Sirera también ha señalado que se trata de "una obra muy Tennessee Williams de la última época".

ACCIONES DE MEDIACIÓN

Como parte de su programación expandida, Carme Teatre desarrollará dos acciones de mediación vinculadas al proyecto dentro de Divendres Tangents. La primera tendrá lugar el viernes 12 de junio, en el formato habitual de encuentro posterior a la función, con la participación de Antonio Escámez, Rafael Calatayud y Miguel Seguí.

La segunda se celebrará de manera excepcional el domingo 21 de junio y contará con la participación de Rocío Saíz, cantante, actriz, artista multidisciplinar, divulgadora y activista LGBT, y Sofia Siveroni, directora de casting vinculada a proyectos de cine, televisión, teatro y musicales. Ambos encuentros permitirán ampliar el diálogo con el público en torno a los temas que atraviesan la pieza, desde la vocación teatral y el éxito hasta la identidad, la representación y las ficciones construidas dentro y fuera del escenario.