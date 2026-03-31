Serafín Zubiri y Societat Musical l'Illa se unen para homenajear a Nino Bravo en Benidorm (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

ALICANTE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantante Serafín Zubiri y la Societat Musical l'Illa de Benidorm (Alicante) se unirán el próximo 17 de julio en la ciudad para un concierto que rendirá homenaje a Nino Bravo. En él, repasarán los grandes éxitos de la discografía del fallecido artista valenciano.

El Ayuntamiento de Benidorm ha acogido este martes la presentación del espectáculo, denominado 'Nino Bravo en esencia', en una rueda de prensa en la que han participado, además de Zubiri, el concejal de Eventos, Jesús Carrobles; el director de l'Illa, Oswaldo Olmos, y el director del recinto SkyFest, Alex Fratini.

El evento se desarrollará en SkyFest Benidorm, el 17 de julio, a las 23.00 horas. Según han avanzado, las entradas para poder asistir como público han salido a la venta a las 12.00 horas de este martes a través del portal www.entradaonline.es.

El edil de Eventos ha trasladado que, a su juicio, va a ser un concierto "que va a conectar muy bien con la gente de Benidorm y de la Comunitat Valenciana". "Vinculamos lo más nuestro, como puede ser Nino Bravo, con la música de banda y con Serafín Zubiri, que tiene una voz espectacular", ha afirmado sobre la propuesta.

Por ello, Carrobles se ha mostrado "convencido de que va a ser un éxito y va a abrir otro otra vía en el SkyFest", con "conciertos de menor tamaño y para un público muy diverso", detalla el consistorio en un comunicado.

REPERTORIO

Por su parte, uno de los protagonistas del evento, el cantante Serafín Zubiri, ha trasladado su ilusión por poder desembarcar en Benidorm con este espectáculo. Así, ha trasladado su agradecimiento "al Ayuntamiento y, especialmente, a la Societat Musical l'Illa, que es una de las mejores bandas de la Comunitat, por apoyar y haber creído en este proyecto desde el minute uno".

El artista ha explicado que 'Nino Bravo en esencia' es un "espectáculo muy interactivo". "Hacemos una recreación de todo el repertorio más importante de Nino Bravo, que todo el mundo conoce, como 'Te quiero, te quiero', 'Noelia', 'Un beso y una flor', 'América' o 'Libre', y en el que intentamos hacer al público partícipe", ha aseverado.

Del mismo modo, el cantante ha puesto en valor "los arreglos de las canciones", que "están muy bien pensados y muy trabajados para que la banda luzca y acabe siendo la parte más importante del espectáculo".

"Es un espectáculo que ya está muy rodado porque yo llevo desde el año 2013, o sea, ya 13 años ya haciéndolo por todo el país", ha explicado Zubiri, al tiempo que ha relatado que en todo este tiempo habrá realizado "más de 200 conciertos de este espectáculo".

Sobre la propuesta, ha añadido: "Ahora mismo está en su mejor momento, porque ha ido creciendo desde que lo creé, puliendo y mejorando muchas cosas, y ahora está en ese punto álgido para que lo podamos disfrutar todos en toda su dimensión".

De otro lado, Olmos ha explicado que serán alrededor de 50 los músicos de esta entidad los que participarán en el concierto y ha afirmado que para todos ellos es "un enorme placer y un honor poder estar junto a uno de los mejores artistas de este país, uno de los mejores cantantes, reconocido por todos, como es Serafín Zubiri".

"Para nosotros es un reto importante porque, al fin y al cabo, salimos un poquito de nuestra zona de confort, de nuestro repertorio habitual, y hacer un repertorio diferente es apasionante y atractivo a la vez", ha señalado.

Finalmente, Fratini ha invitado al público a asistir a este concierto, que, a su juicio, ejemplifica el objetivo de este espacio: "Este proyecto está creado para incluir en él a todo Benidorm y ésta es la prueba perfecta, ya que contamos con un espectáculo con Serafín Zubiri y Nino Bravo, pero, sobre todo, con una banda de música de la ciudad, intentando que todo el mundo y toda la sociedad de Benidorm sume".