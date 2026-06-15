Serenates celebra la 'Fête de la Musique' en La Nau con la Orquesta de València y el pianista Mao Fujita

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VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Serenates, organizado por la Universitat de València (UV) y el Institut Valencià de Cultura (IVC), dará inicio a su 39 edición el próximo 20 de junio en el claustro del Centre Cultural La Nau con un concierto de la Orquestra de València, en colaboración con el Palau de la Música de València, para celebrar la 'Fête de la Musique' (Día de la Música) protagonizado por el pianista japonés Mao Fujita y dirigido por Alexander Liebreich.

Así, el recital se incorpora a esta celebración global con una propuesta de gran formato protagonizada por la Orquestra de València que proyectará internacionalmente tanto el festival como el patrimonio cultural valenciano, según ha informado la organización en un comunicado.

Bajo la dirección de Alexander Liebreich y con la participación del pianista japonés Mao Fujita, la formación valenciana interpretará un programa dedicado al clasicismo europeo que incluye la apertura de 'L'arbore di Diana', de Vicent Martín i Soler; el 'Concierto para piano n.º 21', de Mozart, y la 'Sinfonía n.º 25' del mismo compositor.

La propuesta resalta algunas de las grandes exigencias técnicas y expresivas del repertorio clásico. El 'Concierto para piano' de Mozart, una de sus obras más emblemáticas, requiere un delicado equilibrio entre virtuosismo, elegancia y sensibilidad interpretativa, mientras la 'Sinfonía n.º 25' destaca por su intensidad dramática, sus contrastes dinámicos y una escritura orquestal de una gran energía.

Por su parte, la apertura de Martín y Soler reivindica la figura de uno de los compositores valencianos más reconocidos del siglo XVIII y ofrece una muestra de la agilidad y brillantez propias de la ópera clásica.

La programación continuará el domingo 21 con el recital 'Els somnis de Ravel', de la pianista valenciana Elena Font, en el marco del centenario de Manuel de Falla y el 150 aniversario del nacimiento de Maurice Ravel.

La 'Fête de la Musique' es una iniciativa del Ministerio de Cultura francés promovida hace 44 años con el objetivo de acercar la música a la ciudadanía y promover la práctica musical en los espacios públicos que, con el paso del tiempo, se ha extendido entorno a los cinco continentes hasta convertirse en una de les citas culturales más participativas del calendario internacional.

El concierto de la Orquestra de València se suma a las celebraciones internacionales del Día de la Música y formará parte de la programación especial por este motivo de la cadena cultural europea ARTE.

Fundada en el año 1943, la Orquestra de València es una de las formaciones sinfónicas de referencia del Estado español. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una intensa actividad artística tanto dentro como fuera del territorio valenciano, con actuaciones internacionales y colaboraciones con directores y solistas de prestigio mundial. Al frente de la formación como director titular y artístico desde la temporada 2022-2023 está Alexander Liebreich.

Mao Fujita es una de las figuras más destacadas de la nueva generación de pianistas internacionales. Ganador del Concurso Internacional Clara Haskil y medalla de plata del Concurso Internacional Chaikovski, desarrolla una intensa carrera concertística a los principales auditorios y festivales del mundo.

'ELS SOMNIS DE RAVEL'

El sábado 21 de junio a las 22.00 horas, la pianista Elena Font presentará 'Els somnis de Ravel', un proyecto construido entorno al universo creativo del compositor francés Maurice Ravel en el año en el que se conmemora el 150 aniversario de su nacimiento. El recital propone un recorrido musical que pone en diálogo la obra de Ravel con la de Claude Debussy y Manuel de Falla, tres autores "fundamentales" en la renovación de los lenguajes musicales de principios del siglo XX.

El programa incluye 'Images', de Debussy; una selección de 'El amor brujo', de Manuel de Falla, y 'Le Tombeau de Couperin', de Ravel. Las atmósferas impresionistas de Debussy, la fuerza rítmica y el carácter popular de Falla, y la precisión formal y la sofisticación armónica de Ravel convierten este recital en una propuesta de alta exigencia interpretativa y gran profundidad artística.

Elena Font mantiene una sólida trayectoria artística con actuaciones en Europa, Asia y América. Especialmente reconocida por sus interpretaciones del repertorio francés, ha actuado en salas y festivales internacionales de prestigio y combina su actividad concertística con proyectos pedagógicos y discográficos. Durante 2026 desarrolla su primera gira mundial y prepara el lanzamiento de varios trabajos discográficos.

Las entradas para los conciertos tendrán un precio general de 5 euros y se pueden adquirir en línea en latenda.es/entrades y físicamente en La Tenda del Centro Cultural La Nau, excepto las entradas del concierto inaugural de la Orquesta de València, que estarán disponibles en la web del Palau y a las taquillas del auditorio.

PROGRAMACIÓN

Después del fin de semana inaugural, el festival continuará con una programación que reunirá propuestas de música sinfónica, coral, jazz, flamenco, música antigua y creación contemporánea.

Participarán la Orquestra Filharmònica de la UV el 24 de junio, Christina Rosenvinge el 25 de junio, el cine-concierto 'Las aventuras del príncipe Achmed' el 26 de junio, la compañía Entrelazados con 'Descalzos' y el Orfeó Universitari de València el 27 de junio, Perico Sambeat y su Quinteto Flamenco con Roneando el 28 de junio, la Banda Sinfónica Unión Musical l'Horta de San Marcel·lí el 29 de junio), el cor de dones 'A cau d'orella' el 30 de junio, la cantante y contrabajista Tonina 1 de julio y, finalmente, 'Passió barroca', de Harmonia del Parnàs, que cerrará el festival el 2 de julio.