Archivo - El escritor Sergio Hernández, finalista del 75 Premio Planeta con 'La añoranza'. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor valenciano Sergio Hernández, finalista del Premio Planeta 2026 por 'La añoranza', defiende que es posible publicar libros reivindicativos que lleguen a un amplio número personas: "Debería ser compatible escribir una obra de entretenimiento para el gran publico y que, al mismo tiempo, tenga compromiso social, todo puede ser político y generar conciencia".

Así lo asegura, en una entrevista concedida a Europa Press el autor, que invita a los lectores a descubrir en 'La añoranza' una "historia de reconciliación brutal, que mira a la historia de España a los ojos y que ofrece una novela muy emocional que conmueve y que se va a quedar mucho tiempo con ellos".

El escritor liga la memoria histórica y la literaria a través de su protagonista, Julia Ferré, quien, en la primavera de 1959, conoce a Bastian Ballard, un traductor francés afincado en el Barrio Gótico de Barcelona que la salva de la persecución de la Guardia Civil en una manifestación contra el régimen.

A través de este mentor y amante, Julia descubre la poesía, los versos prohibidos de Machado, el jazz y un mundo único en el que refugiarse tanto de su estricta familia, al servicio del franquismo, como de sus amigos idealistas, empeñados en reabrir las viejas heridas de la guerra. Pero no será hasta la Transición, cuando descubra que el pasado de Bastian estuvo íntimamente ligado a la muerte de Antonio Machado, lo que la obligará a ahondar en las cicatrices del exilio.

El autor recuerda los "dos momentos clave" en el nacimiento de esta novela. El primero fue cuando hace mucho años estudió en la Facultad de Filología en la Universitat de València y se quedó "marcado" por la historia "triste y novelesca" del exilio de Machado. "Siempre supe que acabaría escribiendo sobre ello", asevera.

Posteriormente, ya en 2022 durante una firma en Barcelona, Carolina, una compañera de Planeta Cómic, le contó cómo cuando era joven se manifestaba en el Barrio Gótico y algunos vecinos le prestaban ayuda para salvarla de la represión policial. "Se me quedó inyectado como un veneno y lo dejé todo para ponerme manos a la obra", confiesa.

De este modo, 'La añoranza' sigue el viaje literario y también interior de Julia "en un mundo roto y lleno de secretos". Además de la figura de Machado, se exalta la de otros grandes poetas como Federico García Lorca o Miguel Hernández. Además, se simboliza "esa promesa poética de futuro que ya nunca conoceremos" con 'Los caminantes', esos poetas que perdieron todo en la guerra.

Precisamente, Sergio Hernández defiende que, "por supuesto, vamos a seguir hablando de la Guerra Civil, ya que es una herida que no ha dejado de sangrar porque nunca se ha cerrado". "Personas de generaciones más jóvenes nos seguimos preguntando cómo nuestros abuelos pudieron vivir algo tan horrible y convivir con ello. Nos obsesiona, y no hay respuesta, pero quizás hacernos tantas preguntas ayude a evitar que volvamos a hacerlo", reflexiona.

POPULISMO Y "SENSACIÓN DE TERROR"

Actualmente se advierten contradicciones en la sociedad, como "ver a jóvenes de 20 años cantando 'Cara al sol', pero, al mismo tiempo, hay otros con más conciencia política, social y feminista que nunca". "Hay días en que ese populismo sube y da sensación de terror, pero después vas, por ejemplo, a la huelga general y ves la cantidad de gente joven que lucha por una vida digna. Hay que ver dónde ponemos el foco", apostilla.

En ese mundo mejor al que aspira la poesía "debe ocupar un lugar esencial", asegura que Hernández, que destaca su "poder para concienciar y acercarnos a la realidad social donde vivimos".

En este punto, insiste en la importancia del compromiso de la cultura y recuerda que la Generación del 27 renunció en gran parte a la vanguardia para comprometerse en el contexto que les tocó vivir.

"La gran función de la cultura es estar comprometida con la sociedad y pelear por algo justo", dice el escritor, que se declara "muy feliz por el hecho de que el jurado del Planeta valorase una novela política".

"UN AUTOR DESCONOCIDO"

Sobre el avance que supone para su trayectoria ser finalista del galardón, en una edición, además, en la que la ganadora es Isabel Allende, el valenciano dice que se considera "un autor desconocido que viene del underground y que hace unos años vendía fanzines en València".

'La añoranza', expone, ha supuesto para él "un proceso vital" por lo que "dar el salto al gran público con esta novela" le hace especialmente feliz.

Hernández rechaza la dicotomía entre alta y baja literatura, que considera algo "caduco", y lamenta que se hable de 'best seller' con significado peyorativo. Frente a ello, sostiene que "las obras que tienen la posibilidad de llegar a un público tan amplio también pueden tener una función social". "Es un error tirarnos piedras los unos a los a los otros", zanja.

Sergio Hernández, (València, 1994) es filólogo hispánico por la Universitat de València y guionista titulado por Barreira A+D y el Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma. Desde 2015 ha publicado libros de narrativa, poesía, relatos, literatura infantil y juvenil, así como numerosos proyectos de cómic y novela gráfica en Planeta Cómic, lo que le ha llevado a ser traducido al francés, al italiano y al alemán.